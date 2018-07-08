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Мышиная возня: полки супермаркета Ростова стали приютом для грызунов
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Мышиная возня: полки супермаркета Ростова стали приютом для грызунов 

Деловое сообщество 7 часов назад
Видео своего похода в магазин эти ростовчане выложили в сеть неслучайно. Обычная покупка макарон надолго отбила им аппетит. Еще бы, ведь на полках с продукцией весело резвилась семья мышей. Грызуны совершенно не боялись людей и шума, создается впечатление что это люди пришли к ним гости, а не наоборот.
Антисанитарных питомцев заметили в гипермаркете «Лента». Ростовчане указали на них администратору, но к их удивлению, шокирующей эту новость работники магазина не сочли. И вовсе никак не отреагировали на возню грызунов в товаре.
Разгневанные покупатели опубликовали видео в надежде привлечь внимание Роспотребнадзора, может быть тогда мышей ликвидируют.
https://youtu.be/Pn7uO6b2h2M
Деловое сообщество: последние новости
Ухожу красиво: ростовские болельщики устроили песенный флэш-моб в поддержку сборной. Сегодня последний день, когда ростовчане могут получить в банках памятные купюры и монеты ЧМ-2018 Победу нашей сборной отметили казачьими плясками 1,5 тыс болельщиков.
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