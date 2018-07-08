Мышиная возня: полки супермаркета Ростова стали приютом для грызунов

Видео своего похода в магазин эти ростовчане выложили в сеть неслучайно. Обычная покупка макарон надолго отбила им аппетит. Еще бы, ведь на полках с продукцией весело резвилась семья мышей. Грызуны совершенно не боялись людей и шума, создается впечатление что это люди пришли к ним гости, а не наоборот.

Антисанитарных питомцев заметили в гипермаркете «Лента» . Ростовчане указали на них администратору, но к их удивлению, шокирующей эту новость работники магазина не сочли. И вовсе никак не отреагировали на возню грызунов в товаре.

Разгневанные покупатели опубликовали видео в надежде привлечь внимание Роспотребнадзора , может быть тогда мышей ликвидируют.

https://youtu.be/Pn7uO6b2h2M