На Урале подрались правозащитницы — результат побоев выложен в Сеть

Член ОНК по соблюдению прав заключенных Ольга Вековшинина подралась со своей коллегой по этой же комиссии Яной Гельмель. По словам первой, поводом стала клевета и «поливание грязью» со стороны Гельмель. В результате произошла рукопашная схватка, результат которой Вековшинина выложила на своей странице в соцсети утром 8 июля.

Свою фотографию, на которой виден синяк на левом глазу и ссадины, в том числе на шее, Вековшинина подписала так (приводим с купюрами, стилистика, орфография и пунктуация сохранены): «Разборка … удалась. Вспомнила драйв молодости, когда я защищалась от нападок тупоголовых. Тварь царапалась, и пыталась мне выдавить глаз)). Когда бультерьер давит кошек, он щурится. … Давить пакостливых кошек буду и впредь». В том же сообщении правозащитница обратилась к другими коллегам по ОНК — Алексею Соколову Роману Качанову , сказав им, что работать с Гельмель не собирается.

Позиции Яны Гельмель в сообщении Ольги Вековшининой не приводится. Свое мнение она изложила у себя на странице в соцсети судя по всему еще до драки (также приводим с купюрами, стилистика, пунктуация и орфография сохранены). «Если по существу, Ольгу, ни кто не оскорблял и не обвинял. Не надо было пост удалять, чтоб можно было объективно судить. … Не ей эта группа создана и не ей правила устанавливать, есть группа ОНК которую создал 4 созыв, там пусть командует. Еще раз повторяю группа создана для диалога, для выявления и решения проблем. А сейчас получается один монолог. Если ей не нравится чье-то мнение, значит надо удалять. Что за бред!?», — пишет Гельмель.