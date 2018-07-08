Команда из Санкт-Петербурга выиграла финал Универсиады по боксу

В областном «Центре единоборств» завершились финальные поединки Универсиады-2018 по боксу. Напомним, что в соревнованиях принимали участие представители 20 российских вузов. В общекомандном зачете победу в итоге одержали студенты НГУ им. Лесгафта из Санкт-Петербурга. Второе место досталось Кубанскому ГУФКСиТ из Краснодара, а замкнули тройку боксеры столичного Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Последний день состязаний стал настоящим украшением всего турнира. От боя к бою болельщики, собравшиеся на трибунах, становились все более эмоциональными. Одним из самых «шумных» стал поединок между омичом Никитой Патриным и москвичом Тимуром Гамзатовым (весовая категория 81 кг). В равном по силам бою судьи отдали победу столичному спортсмену. Но омская публика быстро присвоила студенту СибГУФКа собственное звание — «Народный чемпион».

— К этому турниру мы очень серьезно готовились на протяжении двух месяцев, — рассказал Никита Патрин. — Подошел к соревнованиям в хорошей форме, был и «запас», и скорость хорошая. Считаю, подготовился практически идеально. Не все прошло гладко, вчера в полуфинале бой не очень получился, по крайней мере я считаю, что сегодня боксировал лучше. Если честно, думаю, что финал я выиграл. Но судьи решили по-другому. Немного расстроен, конечно.

— Как оцените уровень участников Универсиады?

— Как очень высокий. В Омск приехали «международники», были зрелищные поединки, нокауты.

Еще один серебряный призер состязаний из Омска — Ринат Урамаев, уступивший в финале в весовой категории «60 кг» Анатолию Григоряну из Краснодарского края, — признался, что доволен своим результатом.

— Скажу честно, мне попалась не самая сложная жеребьевка, — говорил Ринат. — До финала я провел только один бой и не испытал особых сложностей. В решающем поединке мне достался, конечно, очень сильный соперник — призер чемпионата России, довольно опытный и физически крепкий спортсмен. Да, всегда хочется добиться большего, занять первое место. Но в целом я доволен собой сегодня. Я чувствую, что выложился на все сто процентов.

— Насколько приятно выступать в домашних стенах?

— Конечно приятно! Земляки здорово поддерживали, а это всегда придает дополнительные силы.

Напомним, что также в сборной СибГУФКа выступали Мирам Абилов (52 кг), Юрий Королев (56 кг), Арман Бекимов (64 кг), Адлан Гумадаев (69 кг), Виктор Ахмадеев (75 кг), Дмитрий Анисимов (91 кг) и Никита Якурнов (свыше 91 кг). Обладателями бронзовых наград стали Мирам Абилов и Юрий Королев.

Ну а «золото» Универсиады выиграли Игорь Царегородцев (49 кг, Татарстан), Владислав Белодед (52 кг, Санкт-Петербург), Владислав Терешин (56 кг, Санкт-Петербург), Анатолий Григорян (60 кг, Краснодарский край), Дмитрий Кружков (64 кг, Санкт-Петербург), Айк Айвазян (69 кг, Москва), Ильяс Магомедов (75 кг, Новосибирская область), Тимур Гамзатов (81 кг, Москва), Шамиль Мансуров (91 кг, Москва) и Хожиакбар Мамаков (свыше 91 кг, Москва). Интересно, что в этот вечер победителями соревнований становились только боксеры, выступавшие в синем углу ринга.

— Соперник был очень непростой. Я знаю его, мы уже встречались. Так что сегодня у нас получился своего рода матч-реванш, — слова Шамиля Мансурова, одержавшего победу над «международником» из Челябинска Андреем Стоцким. — Я настраивался, серьезно готовился и сделал всё, что было в моих силах. Андрей обычно работает вторым номером, ловит соперников на ошибках. Я это знал и не поддавался на его провокации. Наоборот, старался сам его ловить, неожиданно атаковать. Награде, безусловно, очень рад. Каждая победа чему-то учит, дает опыт, придает уверенности.

Финальные соревнования по боксу стали заключительными и в «омской» части, и Универсиаде-2018 в целом. Напомним, что в нашем городе также прошли решающие состязания по самбо и плаванию.