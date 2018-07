«Спасибо»: Пугачева, Киркоров, Гагарина, Лазарев, Утяшева и другие звезды поблагодарили сборную России за красивую игру 

Алла Пугачева:

Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!

Ляйсан Утяшева:

Спасибо! Спасибо за борьбу!Вы показали, что Россия умеет играть в футбол!Это было достойно.

Сергей Лазарев:

Спасибо, ребята! Вы крутые! И футбол в нашей стране жив! Спасибо за веру! Спасибо за эмоции! Это был лучший ЧМ! Вы молодцы! Браво!

Полина Гагарина:

Ребята! СПАСИБО ВАМ! Вы посмотрите только, ЧТО вы с нами делали весь матч! Это победа, потому что вы навсегда изменили мнение о нашем футболе! Теперь миллионы жителей нашей страны будут верить в вас, как не верили никогда! Спасибо за отменный футбол!

Я благодарна нашей команде за этот матч! Первый гол был сказочным, а второй просто снес башку и начисто лишил голоса. Братья-хорваты тоже играли достойно, удача улыбнулась им сегодня чуть шире, чем нам. И хотя мы проиграли в рулетку пенальти, осталось ощущение, что наша команда показала всему миру, что мы можем, когда сильно захотим. Спасибо, что играли за нас!

Больно, да, обидно, да. Когда совсем чуть— чуть не хватает для победы, когда ошибка это поражение. Ребята, наша сборная, спасибо. Вы заставили меня болеть, переживать, я впервые осознанно захотела присутствовать на футбольном матче и болеть за вас! Вы бились, боролись — это вызывает уважение и благодарность! Никаких разочарований, я сегодня чувствовала самоотдачу даже через экран телевизора. Главное, вы нас, болельщиков, не обманули! Вы играли лучше, чем могли! Отдельно хочу выделить Артема Дзюбу. Мой личный респект. Футбол жив, мы вами гордимся! Спасибо за эмоции и за объединение самой большой страны на планете Земля. А главное, завтра в детских спортивных секциях будет еще больше мальчишек и девчонок! И это Ваша главная победа!

Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон. Извините, что путаюсь в мыслях. Выпил, иначе бы не выдержал.

Павел Воля:

Ребята, спасибо за этот чемпионат!

Филипп Киркоров:

Спасибо нашей сборной за неповторимые эмоции! РЕБЯТА — ВЫ ЛУЧШИЕ!

Ребята, спасибо за эту игру и за этот чемпионат. Мы вас любим, хоть и со слезами на глазах. Не уходим со стадиона и аплодируем тренеру и команде, которая изменила отношение к футболу и вернула нам веру в наш футбол. Впереди еще много побед! Вы сделали это лето и этот ЧМнезабываемым! ⠀

Все равно они герои! Сборная России — вы герои! Красавцы! Вы влюбили нас в себя! Вы объединили нас всех! Спасибо вам за это! Мы все вместе!

Браво, парни!

Сергей Игнашевич

КОМАНДА! СПАСИБО! Вы достойно играли и боролись!

⚽️КОМАНДА🇷🇺! СПАСИБО! Вы достойно играли и боролись! #фифа#fifa#fifa2018#чм2018#worldcup#worldcup2018#russia#россия

A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Jul 7, 2018 at 2:22pm PDT Елизавета Боярская