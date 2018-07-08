Мэр поблагодарил игроков сборной России за игру на ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил игроков сборной России за их выступление на чемпионате мира по футболу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Во-первых, мы доказали, что можем играть наравне с футбольными грандами. Во-вторых, мы достойно принимаем гостей на ЧМ-2018. В-третьих, футбол у нас будет еще популярнее. Спасибо нашей команде! Ребята, вы подарили ни с чем не сравнимый фантастический праздник и веру в будущее. Слов нет — одни эмоции. Грущу вместе со всеми. Мы проиграли, но как проиграли! И, несмотря на проигрыш сборной, Россия выиграла», — написал мэр.

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