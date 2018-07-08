Россия — Хорватия. Чемпионат мира 2018. Тактический разбор

5 главных тактических тезисов матча России и Хорватии от Сергея Титова

Зона Черышева — самая уязвимая в начале. Черчесов её прикрыл

Стартовый план Хорватии с Андреем Крамаричем на позиции «десятки» кричал, что хорваты сделают центр основной зоной развития атак. Традиционно плотный центр в 4-4-2, где Крамарич принимал мяч между линиями, но не мог развернуться лицом к воротам из-за опеки, активировал хорватский «план Б». Златко Далич , в отличие от Фернандо Йерро , понял, что левый фланг обороны России слабее правого, и поставил на насыщение зоны.

В плане Далича — сразу серия важных моментов. Во-первых, при билд-апе хорваты получали ситуацию 3v2, оттягивали Дзюбу с Головиным в нужную зону и доводили мяч в правый полуфланг до Ловрена, когда его не атаковали. Осознанно доставляли мяч нужному разыгрывающему. Во-вторых, Крамарич и Ребич, часто использовавшие свободное движение, открывались в полуфланге, обманывая Черышева. Денис по умолчанию контролирует левый полуфланг в 4-4-2, он обязан реагировать на такие открывания. Одновременно с ними — это в-третьих — ширину справа создавал Шиме Врсалько . Альтернативный вариант — перегруз слева, чтобы выманить всю вторую линию обороны России и Черышева, с диагональю на Врсалько.

Из той зоны Хорватия создала первый острый момент в матче — когда Врсалько свободно принял мяч, подготовил проникающую передачу, а Ребич прострелил во вратарскую от лицевой. Оттуда же Врсалько организовал голевой шанс для Манджукича, открывшись между Кудряшовым и Черышевым, проспавшим подключение крайнего защитника. Дополнительно усложняли жизнь России смещения направо Луки Модрича — так Черышеву было ещё сложнее понять, с кем именно ему играть.

С середины первого тайма Черчесов пожертвовал работой Головина в прессинге, чтобы замаскировать уязвимость зоны. Расстановка без мяча 4-4-2 превратилась в 4-4-1-1, а Головин занял позицию в полуфланге, облегчая задачу Черышеву. Денис ориентировался только на подключения Врсалько, и это помогло снизить его продуктивность в атаке. Уплотнять нужную зону Головин научился не только в атаке.

Фернандес снова провёл отличный матч. Не ругайте его Роль Марио Фернандеса снова была очень широкой, как и в предыдущих матчах. Пока центральные защитники разыгрывали мяч между собой, Фернандес забегал вперёд, после чего ловил диагонали Игнашевича (и иногда Кутепова) на фланге. Потом — или доставлял мяч в штрафную сам, или скидывал на подбор и продолжал открываться в позиционной атаке. Самая показательная атака для оценки пользы Фернандеса в атаке — с ударом Ерохина. Марио открылся под диагональ Кутепова, скинул мяч Смолову в штрафную, открылся снова, когда понял, что Смолов не придумает с мячом ничего, и классно навесил.

С таким набором функций Фернандес снова, как и против Испании, стал главным активом сборной в атаке. Марио сделал 6 точных передач в штрафную, находя там Самедова — ни у кого больше из игроков стартового состава нет больше двух. Отдал 4 острых паса, тоже недосягаемо для остальных. Стал вторым у России по Impect — 8 (больше набил только Игнашевич диагоналями на Фернандеса) и лучшим по количеству отрезанных соперников на приёме — 59. Это лишь статистическое доказательство того, насколько Фернандес был хорош. Картина оборонительных действий Фернандеса тоже в порядке. Частично о силе русского бразильца говорит нежелание Ивана Перишича вести с Марио единоборства в атаке: оставаясь с Фернандесом 1v1, Перишич чаще уводил мяч в центр, избегая контакта. Получая мяч на фланге и встречая плотную опеку, инсайд «Интера» сразу отдавал назад. Если Фернандес высоко вылетал за Перишичем, в полуфланге его грамотно страховали Кутепов или Зобнин.

С конца первого тайма в зоне Фернандеса чаще появлялся Анте Ребич , инсайды хорватов поменялись флангами. С новым лидером сборной Хорватии Марио тоже справился — выиграл 5 единоборств из 6, в том числе серию верховых. У Ребича не проходил и дриблинг 1v1, Фернандес агрессивно встречал его и при попытках ухода во фланг отбирал мяч. Единственная удачная обводка Ребича против Марио — на смещении в центр, в коридор между линиями.

Сейчас Фернандеса песочат за незабитый пенальти, но удивительно, что русский бразилец вообще пошёл бить. Марио никогда не бил 11-метровые, даже в сериях, и Испании он тоже не бил. Похоже, слова Станислава Черчесова о том, что сборная не тренировала пенальти — правда. Это грустно: андердог должен заранее предугадывать такой сценарий.

Кажется, Россия не разобрала систему начала атаки Хорватии

Непредсказуемость Хорватии — миф. «Клетчатые» используют серию приёмов доставки мяча на чужую половину поля, сочетая или комбинируя их. Базис приёмов неизменен. Хорватия разыгрывает мяч от ворот, обязательно используя двух нападающих из громадной тройки Манджукич-Ребич-Перишич в одном фланговом квадрате и Модрича на подборе. Неважно, выбьет ли Субашич сразу или передоверит одному из центральных защитников — лонг-болл во фланг обязателен. Наша сборная про это забыла. В голевой атаке Субашич сделал от ворот диагональ во фланг, в зону Стринича.

При статичном прессинге левый защитник соперника часто остаётся свободным, и единственно верный вариант накрыть его после приёма — опуститься игроку, прессинговавшему на правом углу штрафной. Самедов верно бежит к Стриничу, но вместе с ним бежит Фернандес.

Стринич выигрывает верховую борьбу, скидывает мяч Перишичу, и во фланговом квадрате уже создаётся ситуация 2v1. Хорватия с лёгкостью вскрывает зону.

Такая ситуация — хорошая задачка на понимание, кто из футболистов и как часто смотрит матчи других команд для саморазвития. В матчах «Наполи», «Шахтёра», «Манчестер Сити» такие диагонали обыденны. Когда левого защитника накрывает неправильный игрок, это гарантирует проблемы и дыры в обороне. Как и случилось.

Печальный выход Смолова на замену. Снова

Изначально Фёдор Смолов выходил на правый фланг в поддержку к Дзюбе, даже собирать подборы под Артёмом и Ерохиным. Правда, Смолов снова быстро стал единственным нападающим… и, к сожалению, снова доказал, что не вписывается в рисунок игры сборной. Он был активнее, чем в предыдущих матчах, и под него перестроили систему доставки мяча в атаку — Смолов получал передачи не в борьбу, а за спины защитникам, на ход. Но даже при этом Смолов всего однажды коснулся мяча в dangerzone, нанёс лишь 1 удар (с фланга), а острота после лонг-боллов и подборов пропала. Осталась только острота после стандартов.

Проблема не в том, что Смолов настолько слабее Дзюбы (хотя много писал, пишу и продолжу, что Дзюба сильнее Смолова, но оценка его футбольных качеств искажается поведением вне поля и осуждением из лагеря фанатов «Спартака» ). Проблема — в несоответствии стиля игрока стилю команды. Смолову комфортно быть нападающим с функциями разыгрывающего, когда команда больше держит мяч внизу. В стратегии «биться-бороться» он не играл почти 5 лет, с «Динамо» Дана Петреску, а его взлёт совпал с переходами в комбинирующие команды. Возможно, Смолов мог бы стать нападающим широких функций и опускаться в глубину, как Крамарич, если бы сборная больше держала мяч низом. Но при регулярных длинных передачах в борьбу Дзюба намного полезнее.

Смолов однозначно провалил турнир как нападающий, и с его выходом сборная России неизменно атаковала хуже — это правда. Однако одним моментом Фёдор мог бы повернуть систему оценок в другую сторону. Смолов работал в прессинге усерднее и с большей концентрацией, чем Дзюба. Против Испании он закрыл Бускетса. Против Хорватии Дзюба не выполнил задачу накрывать Ракитича (похоже, что она была), а Смолов включением в прессинг спровоцировал небрежный пас Ловрена и создал атаку 2v1. Правда, сам же её запорол.

Плана, как позиционно атаковать, всё равно не было

Пожалуй, это главная проблема сборной России на всей дистанции работы Станислава Черчесова. На ЧМ-2018 напрашивается деление хороших команд на подвиды «организованные» и «качественные». В моём видении организованные — те, что выжимают максимум из специфики института футбола сборных. Главные маркеры здесь — схема 4-4-2 без мяча, перекрытый центр, правильно выстроенный mid-прессинг, сильная физика, внимание стандартам.

Россия и Швеция — отличные организованные команды, все эти маркеры вы так или иначе найдёте в их игре. Качественные — это уровень выше: они действуют агрессивнее, выше/результативнее прессингуют и больше внимания уделяют структуре атаки. В их игре больше выстроенных аспектов. Япония образца ЧМ-2018 — качественная команда. Она агрессивно прессинговала Бельгию, не давая проходить центральный круг через билд-ап, и сама строила атаки через пас.

Отсутствие толково выстроенной позиционной атаки — главная причина, почему Россию нельзя переносить из подвида «организованные» в «качественные». За весь турнир команда показала два чётких алгоритма действий: а) длинные вертикальные и диагональные передачи в сторону Дзюбы и Фернандеса, б) создание численного перевеса на фланге под открывание Головина. Против Хорватии возникла та же проблема. Сборная строила атаки через длинные передачи центральных защитников и насыщение флангов. Игнашевич заряжал традиционные диагонали в сторону Фернандеса, а Кутепов пулял длинные передачи, как только не видел вариантов вокруг (часто: 9 лонг-боллов за матч).

Типичное построение атаки сборной России. Попадая под давление, Кутепов делает длинную передачу вперёд. Сразу три игрока ускоряются на мяч.

Проблема в том, что в матчах плей-офф такие идеи доставки мяча вперёд стали единственными. Попытки Черчесова изменить качество билд-апа за счёт смены расстановки (когда Смолов и Дзюба играли вместе, Головина при начале атак двинули в левый полуфланг) не сыграли. Выход Смолова тоже не изменил доставку мяча кардинально — он цеплялся за вертикальные передачи на ход, за спины защитникам. Цифровое доказательство проблемы: из всех четвертьфиналистов ЧМ у России наибольшая длина передач в матчах 1/4 финала (22,4 м), а меньше коротких передач сделал только Уругвай.

Длинный пас — борьба — подбор — забегание во фланг — repeat.

Две мысли против своей же точки зрения:

1. Это не лучший повод для критики из-за специфичности турниров сборных. На краткосрочной дистанции отладить оборону проще, чем атаку. Знаю, что тренерский штаб много работал над контролем, переходом в атаку и доводкой передач в активную выгодную позицию, но видимо, это не принесло результата. Поэтому Черчесов перестроился на примитивные решения.