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Волков: вот так нас обрабатывают, чтобы насекомые пили кровь в другом месте
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Волков: вот так нас обрабатывают, чтобы насекомые пили кровь в другом месте 

Чемпионат.com 5 часов назад
Олимпийский чемпион по биатлону Алексей Волков рассказал, как сотрудники сборной России борются с комарами и мошкарой во время сбора национальной команды в Тюмени.
«Вот так нас обрабатывают во время тренировок на «Жемчужине Сибири», чтобы кусачие насекомые пили кровь где-нибудь в другом месте», — написал Волков на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть видео можно на странице Волкова в сети «Инстаграм».
Сбор мужской команды начался 4 июля и продлится до 23 июля. Вместе с мужчинами занимаются и представители юниорской сборной России.
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