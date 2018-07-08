Волков: вот так нас обрабатывают, чтобы насекомые пили кровь в другом месте

Олимпийский чемпион по биатлону Алексей Волков рассказал, как сотрудники сборной России борются с комарами и мошкарой во время сбора национальной команды в Тюмени.

«Вот так нас обрабатывают во время тренировок на «Жемчужине Сибири», чтобы кусачие насекомые пили кровь где-нибудь в другом месте», — написал Волков на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть видео можно на странице Волкова в сети «Инстаграм».

Сбор мужской команды начался 4 июля и продлится до 23 июля. Вместе с мужчинами занимаются и представители юниорской сборной России.