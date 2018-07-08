Счастью нет предела… В Москву, в Москву!

Да, это поколение наконец-то нашло тренера, который его огранил, как бриллиант: после Билича, Штимича, Ковача и Чачича пришел Златко Далич . Они познакомились в аэропорту Франьо Туджмана, а все остальное — уже история.

Во второй раз за последние 20 лет мы в полуфинале чемпионата мира по футболу: Хорватия — мировой феномен!

Страна, где проживает всего четыре миллиона жителей (сейчас нас меньше, чем было в 1998 году), во второй раз играет на заключительном этапе крупнейшего футбольного турнира между сборными разных стран, а это не удавалось даже тем, у кого более продолжительная футбольная традиция. Например, наши следующие соперники англичане дольше, чем мы, ожидали места среди четырех лучших сборных на чемпионате мира по футболу (еще с 1990 года и той драмы с пенальти в матче с немцами).

Хорватия во второй раз за свою историю будет ждать заключительного уикенда мирового первенства по футболу. В прошлый раз на пути к величайшей мечте нас остановил Лилиан Тюрам , но тем не менее, мы пели: «Хорватия — первая на земле!»

Через 20 лет, от Парижа до Москвы, одно осталось неизменным: футбол — наш лучший экспортный товар. Нашу маленькую страну знают не только благодаря морю, но и благодаря ярким футбольным звездам, а также успехам (не только от продажи игроков). Если теперь после такого триумфа наша любимая сборная, из-за которой страну буквально накрыла волна счастья и эйфории, не получит столичного стадиона, то, вероятно, она уже не сделает этого никогда. Хорватская сборная заслужила не только стадион, но и музей рядом. И когда все закончится, об этом стоит задуматься, а сейчас…

Пусть этому счастью не будет предела: сборная это заслужила буквально фанатичной борьбой. Оставим в стороне впечатления и анализ игры тем, кто лучше разбирается в футболе. Романтика умерла, поэтому даже итальянцы вписывали в историю своей сборной, полной самых красивых побед, «автогол на 95-й минуте».

«Пламенные» играли красиво и бесстрашно шли в контрнападение. У этих парней невероятно крепкие нервы и вера в победу. Они выросли на многочисленных триумфах в крупнейших европейских клубах и тяжелых поражениях в изматывающих матчах за сборную. Теперь ее костяк: Модрич, Ракитич и Манджукич — увенчали свои карьеры выходом в полуфинал ЧМ, но из без этого полуфинала они остались бы великими, правда, осталась бы и какая-то недосказанность. По крайней мере, они сами себя казнили бы. А теперь они стали «бессмертными».

Они сделали это благодаря некоторым новым игрокам, которые придали новых сил и воодушевили «пламенных», таким как Андрей Крамарич , который сравнял счет, и Анте Ребич , который физически самый сильный нападающий на этом чемпионате. Кажется, что он может сдвинуть даже стены Кремля. Да, это поколение наконец-то нашло тренера, который его огранил, как бриллиант: после Билича, Штимича, Ковача и Чачича пришел Златко Далич. Они познакомились в аэропорту Франьо Туджмана, а все остальное — уже история.

В среду Хорватия играет в Москве в полуфинале чемпионата мира по футболу с Англией. В Москву, в Москву! Теперь это новая мантра болельщиков.

Комментарии

Vlado Grkcevic Я выражаю искреннее уважение и отдаю должное господину Черчесову за то, что российская сборная показала на чемпионате мира по футболу в своей стране, перед своими болельщиками. Они боролись до последней капли крови. В серии пенальти никогда нельзя быть уверенными, чем дело кончится. На этот раз удача улыбнулась хорватам. Привет из Загреба.

MUH Все, кто хорошо знает футбол, говорят, что победа по пенальти — чистое везение, и только хорваты, когда так побеждают, думают иначе.

dalibor.hren

Что ж, упорхали и эти орлы…

Domagoj Almaš

Насколько хороши сборные Аргентины, Испании, Германии, Бразилии, Португалии, Италии… Но их нет в полуфинале (Италии даже не удалось пройти квалификацию на ЧМ). Когда понимаешь, что в футболе побеждает не высокий класс, а нечто другое, тут и раскрывается вся магия этого спорта…

Bud Humski

Да, полуфинал есть полуфинал, хотя игра (опять) была не блестящей. Больше всего меня беспокоит, что, похоже, игроки измотались и больше у них нет сил! Может, я не прав, но Врсалько мне показался больше измученным, чем травмированным. Манджукич тоже…

Miroslav Petkovic

Крамарич не боится Путина и забил, болтают наши журналисты. Наша сборная прошла мучительный бой. Видите: никаких договоренностей не было. Спасибо россиянам за отличную организацию и за то, что они все время за нас болели, кроме этой последней игры. Они стоически восприняли поражение. Обыграть Англию хорватам будет трудно.

Tomo Grdic

Честь организаторам чемпионата мира по футболу в России и всем арбитрам, кроме тех, кто судил нас и россиян (это были бразильцы). Судьи были очень мягки и корректны, не допустили ни одной ошибки — настоящие профессионалы в принятии решений. Спасибо. Сборной Хорватии повезло больше, чем россиянам, поэтому она их и победила по пенальти. Дело не должно было дойти до пенальти.

Davorin Janjicek

Это один из самых лучших по организации чемпионатов мира по футболу. Россияне мужественно и корректно восприняли поражение, и во время матча не играли грязно. Они показали, как борются за свою страну, уважая при этом противника. Однако я очень рад, что в полуфинал вышли мы.