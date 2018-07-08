В пиковые моменты матчей ЧМ в Самаре нагрузка на мобильные сети и Wi-Fi вырастала до 200%

Болельщики не расставались с мобильными устройствами ни на секунду

Во время футбольного чемпионата самарские болельщики в несколько раз активнее пользуются мобильной сетью и Wi-Fi. Все операторы связи усилили инфраструктуру, чтобы выдержать такую нагрузку. Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав Казарин

— По итогам пяти матчей нагрузка на сеть, которую фиксируют операторы связи, возрастала от 17% до 200% в различные пиковые моменты игр и эмоционального состояния наших болельщиков, — поделился Станислав Казарин.

Абоненты только одного из самарских мобильных операторов во время матча Россия — Уругвай на стадионе «Самара Арена» проговорили более 96 тысяч минут. Это в полтора раза выше показателей открытия ЧМ-2018 в московских «Лужниках». 21 июня на матче Дания — Австралия в Самаре болельщики прокачали свыше 660 Гигабайт данных.

Власти надеются, что информационная инфраструктура, созданная в Самаре в преддверии чемпионата, пригодится и в будущем.

— Мы рассчитываем, что сервисы успешно продолжат свою работу в режиме наследия после завершения мундиаля, — заявил Станислав Казарин.