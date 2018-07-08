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Младен Бартулович: Сборная России абсолютно ничем не удивила
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Младен Бартулович: Сборная России абсолютно ничем не удивила 

Советский спорт 4 часа назад
Хорваты в четвертьфинале ЧМ-2018 одержали победу над сборной России в серии послематчевых пенальти.
«Как и ожидалось, сборная Хорватии больше владела мячом и лучше контролировала игру. Клетчатые могли успешно закончить все намного раньше — в игровое время, но им немного не повезло. Соперник боролся, как мог, и продемонстрировал даже больше, чем был способен. Однако обижаться хозяева чемпионата мира должны только на самих себя, ведь, когда фортуна на твоей стороне, надо делать все, чтобы она от тебя не отвернулась… Поэтому, считаю, что Хорватия выиграла вполне заслуженно.
Россия абсолютно ничем не удивила Я ожидал от этой команды запредельной самоотдачи, но кроме этого надо еще что-то уметь и брать свое не только терпением и характером», — приводит слова Бартуловича «Команда № 1».
В полуфинале чемпионата мира хорваты сыграют с командой Англии. Матч состоится 11 июля в «Лужниках».
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