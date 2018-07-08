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Олег Кутепов: На ногу Ильи страшно смотреть — вся в кровоподтеках
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Олег Кутепов: На ногу Ильи страшно смотреть — вся в кровоподтеках 

SovSport.Ru 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Отец центрального защитника сборной России Ильи Кутепова поделился с «Советским спортом» своими переживаниями после вчерашнего четвертьфинала Россия — Хорватия.
— Отошли немного после такого матча? — А что тут отходить — ребята молодцы, выложились, показали хорошую игру.
— Поспали хотя бы? — До утра не могли заснуть. Мы тут всей семьей опять смотрели у нас дома, старший сын Олег приехал. Но уныния не было, эмоции переполняли, обсуждали матч. Так до утра и просидели.
Станислав Черчесов: Мы вышли на дембель. А так хотелось еще повоевать!
— С Ильей разговаривали? — Совсем коротко. На его правую ногу ниже колена страшно смотреть, вся в кровоподтеках — так ему ее хорваты отоптали. Главное, чтобы перелома пальца не было. Оказывается, ногу перемотали во втором тайме, мы даже не видели, когда это случилось. Тяжело далась ребятам игра, очень тяжело, — вздыхает в трубку Кутепов-старший.
Сергей Игнашевич заявил о завершении карьеры. Такая пара в центре обороны сборной сложилась. Ну что делать, человеку 39 лет на днях стукнет. — Сергей Илье очень много дал за эти дни. Помог ему подняться на другой уровень. Сын Сергею очень благодарен.
— Никогда наша сборная не отыгрывалась в таких матчах на последних минутах, да еще и на чемпионате мира. — Если б футбольный бог хотя бы в пол оборота к нам повернулся… Немного не хватило — не повезло в серии пенальти. Забей Федор Смолов первый, возможно, переломил бы ситуацию в нашу пользу. Не пошло на этом чемпионате у Федора, не пошло. Очень жаль, что сломался Кокорин, здорово помог бы. А так — пенальти есть пенальти, да еще в четвертьфинале чемпионата мира. Ответственность огромная, нервы. Все играли отлично, ни к кому претензий нельзя предъявить.
— Что Илья сказал: вас успокаивал или вы его? — Да ничего особенного, мы совсем коротко пообщались. Очень он уставший был. Они же тоже не спали, в шесть утра вылетели в Москву. Сегодня в 16.00 на Воробьевых горах с болельщиками сборная встречается. А с Ильей, может быть, вечером поговорим более обстоятельно.
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