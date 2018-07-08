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Футболист из Оренбурга Далер Кузяев показал класс в матче с Хорватией
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Футболист из Оренбурга Далер Кузяев показал класс в матче с Хорватией 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
Накануне, 7 июля, прошел главный для россиян четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу-2018. Игра завершилась со счетом 2:2, но наша сборная уступила сопернику по количеству пенальти. Блестяще игру провел наш соотечественник, полузащитник Далер Кузяев. За его игрой внимательно наблюдала вся страна, особенно оренбуржцы.
Известно, что Кузяев — футболист в третьем поколении. Свою спортивную карьеру он начинал именно в Оренбуржье. Первым тренером футболиста стал Александр Дегтярев. Будучи самым младшим в группе, часто он показывал более высокие результаты, чем товарищи по команде, делится с RIA56 первый тренер Далера Кузяева.
В день матча все бары Оренбуржья, где транслировали игру России с Хорватией, были забиты под завязку. Болельщики радовались первому голу, возмущались, когда хорваты забили в ответ. Потом держали кулачки в момент овертайма. Соперники вышли вперед, но наша сборная продолжала бороться. Уже на последних минутах Фернандес благодаря штрафному забивает мяч в ворота хорватов, и счет сравнивается — 2:2. Исход игры решили послематчевые пенальти: обыграв россиян на одно очко, в полуфинал вышли соперники. Но то, что наша команда оказалась в четвертьфинале — уже победа. Многие оренбуржцы гордятся футболистами, особенно соотечественником Далером Кузяевым. Но главным поклонником спортсмена всегда был, будет и есть его отец.
«В матче с Хорватией он (Кузяев) показал, что очень хороший футболист и не слабее тех ребят, против которых играл. Он прибавлял от матча к матчу и добавлял в уверенности», — сообщает Sport24 со слов отца футболиста.
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