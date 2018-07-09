Почётный президент РФС сожалеет, что Виду не наказали за выкрик «Слава Украине!»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение дисциплинарного комитета ФИФА не наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за выкрики лозунга «Слава Украине» после победного матча с Россией в 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

«Могу только сожалеть о таком решении ФИФА. У дисциплинарного комитета слова расходятся с делом. Это была явная политическая провокация, за неё нужно было наказывать как следует. Я не присутствовал на поле и не слышал его реплик. Я надеюсь, работники дисциплинарного комитета обладают более детальной информацией для данного приговора. Если на самом деле так, как мне описывали коллеги, то это слабое наказание. Если там были другие факторы, которые учли члены дисциплинарного комитета, то не мне судить.

Мы или кто-то другой можем подать апелляцию, если захотим», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.