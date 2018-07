На смену «Камри»: Toyota Supra поедет в NASCAR Xfinity

Toyota объявила о своих намерениях гоняться в серии NASCAR Xfinity с новой Supra.

Машина была совместно разработана Toyota Racing Development (TRD) и Calty Design Research. Гоночный автомобиль имеет в результате совсем мало общего с серийной моделью, ведь речь про сток-кар. Поклонники заокеанских гонок отлично понимают то, о чём мы говорим.

Отмечаем, что гоночный дебют автомобиля состоится 16 февраля следующего года. А что у нас намечается на эту дату? Дайтона! Думаем, что аппарат отличным должен получиться, ведь «Тойота» и сейчас является мощной силой на американских овалах. Конечно, есть в календаре «НАСКАР» и дорожные трассы, но их — единицы. Такова специфика чемпионата и всего американского автоспорта.

Таким образом, Supra заменит Camry, который выступает в серии NASCAR Xfinity с 2007 года. За эти годы «Камри» добился четырёх титулов в командном зачёте, две «короны» в чемпионате пилотов, одержав в общей сложности 143 победы. Хотя Camry и не будет с сезона-2019 гоняться в NASCAR Xfinity, модель по-прежнему останется в Monster Energy NASCAR Cup Series. Видимо, на годик ещё, но никак не больше.

About last night. 🔥🔥🔥 #Supra to join American motorsports with @NASCAR_Xfinity debut. #ICYMI More: https://t.co/W6g8nST5TU pic.twitter.com/QCAbq7qB4B

— Toyota USA (@Toyota) 6 июля 2018 г.

The boss is back. #Supra #NASCAR pic.twitter.com/00oLVn6Iaa

— Toyota USA (@Toyota) 5 июля 2018 г.

Президент TRD Дэвид Уилсон : «Мы уверены, что Calty и TRD разработали ещё один гоночный автомобиль в лице Supra, способный выигрывать гонки и чемпионаты».

Уилсон также посчитал необходимым отметить, что решение использовать Supra в NASCAR показывает одно: «насколько важен этот автомобиль для Toyota».