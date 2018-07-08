Россиянка Сусанна Кочесок победила в индивидуальных прыжках на батуте на этапе Кубка мира в Арозе. Среди мужчин первенствовал белорус Владислав Гончаров, а россиянин Дмитрий Ушаков стал вторым.
Прыжки на батуте. Этап Кубка мира. Ароза, Швейцария Мужчины Индивидуальные прыжки 1. Владислав Гончаров (Беларусь) — 60,765. 2. Дмитрий Ушаков (Россия) — 59,940. 3. Дайки Киси (Япония) — 59,680… 8. Андрей Юдин (Россия) — 24,930. Синхронные прыжки 1. Илья Гришунин/Руслан Агамиров (Азербайджан) — 50,050. 2. Дмитрий Собакарь/Антон Давыденко (Украина) — 48,670. 3. Марианн Михалев/Ивелин Йорданов (Болгария) — 47,820… 8. Сергей Азарян/Михаил Мельник (Россия) — 5,630. Женщины Индивидуальные прыжки 1. Сусанна Кочесок (Россия) — 55,865. 2. Анна Гончарова (Беларусь) — 55,230. 3. Бриони Пэйдж (Великобритания) — 55,120. Синхронные прыжки 1. Рейна Сатаке/Чисато Доиата (Япония) — 48,760. 2. Диана Тувакбаева/Диана Ключник (Украина) — 46,910. 3. Христина Пенева/Мариэла Пенева (Болгария) — 45,380… 6. Ирина Кундиус/Яна Лебедева (Россия) — 18,470.