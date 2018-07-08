Такие лица, как у игроков сборной России, были у людей только во времена Сталина

Сказка закончилась. Но Россия все равно изумлена и потрясена своей сборной. Потому что матч с Хорватией стал для нее лучшим на чемпионате. Точнее сказать — наиболее полноценным. Здесь уже не было места скидкам на податливость соперника, как в первых играх. Равно как и жестких тактических ограничений, наложенных тренерским штабом, — как против Испании. Здесь, с хорватами, была настоящая битва на встречных курсах и до последнего патрона.

Олег Кутепов : На ногу Ильи страшно смотреть — вся в кровоподтеках

Что остается от сказки потом — после того как ее рассказали?

Впрочем, сначала — главное впечатление. А потом вопросы.

Сильнее всего меня потрясли лица игроков сборной России. Просто не верилось, что это те самые физиономии. Насмешничающие и ерничающие в соцсетях. Источающие по большей части зажиточность и праздность.

А теперь потрясла — одухотворенность. На лицах читалась глубина погружения в происходящее. Раньше такие лица я видел только в фильмах про войну. И еще так выглядели, возможно, люди, выполнявшие особо ответственные задания партии в сталинские времена. И за страх, и за совесть.

Футбол я смотрю полвека с гаком. Но вспоминаю только одно лицо, похожее на коллективный образ этой сборной России. Так выглядел Андрей Аршавин на Евро-2008, выжав из себя все, что было, в матче с голландцами. Но тогда у него больше накатило все-таки личное, как мне думается. В том году он долго не играл из-за дисквалификации, а дотоле все-то пропускал самые крупные соревнования мирового и европейского уровня. Вот и выплеснул.

А тут вся наша команда будто играла один за другим матчи, где ставка для нее была больше, чем жизнь. Признаться, даже в советском футболе с его обязательным патриотизмом подобного не помню. Наоборот, тогда на больших турнирах ответственность чаще советских футболистов придавливала, чем мобилизовывала и окрыляла.

Так вот, десятилетия зрительского опыта позволяют мне предположить, что в подготовке к ЧМ и собственно на нем были предприняты меры особого воздействия на команду, дотоле не применявшиеся. При всем уважении к усилиям тренерского штаба, такого беспримерного эффекта Черчесову с помощниками вряд ли удалось бы достичь применением только апробированных тренерских стандартов. Очень чувствовалось вмешательство умелых спортивных психологов, чего прежде в отечественном футболе замечено не было.

А как иначе можно было добиться запредельной и беспрецедентной самоотдачи — да такой, что наводила на аналогию со сталинскими временами?! Люди-то в сборной обеспечены до конца жизни и даже в случае громкого провала ничего не теряли.

Рука уж было замахнулась написать: «Впервые в истории отечественного футбола мы увидели команду без нервов!». Да вот неловкости Федора Смолова Марио Фернандеса при решающих уадарах с 11-метровой отметки выдали, что самая малость обычного-человеческого все-таки была не чужда отдельным элементам этой команды, словно выкованной из железа.

ЧМ-2018 глазами клоуна. Слезы гордости

Функционал российской сборной тоже поражал воображение, превзойдя самые смелые чаяния. Резкое взвинчивание темпа на исходе второго часа пятой на чемпионате игры?! Рекордные, наверное, объемы челночных перемещений, и даже без признаков утомления?! Не могу, признаться, себе представить, что этот эффект, вознесший всю страну в состояние эйфории, мог быть достигнут исключительно проверенными прежде тренингами.

Ну и самый интригующий вопрос: а что останется от сказки в практике российского футбола? Будут ли примененные инновации закреплены в обиходе главной команды России? Или она вернется, как Золушка с бала, в привычный неказистый образ?

Все мы будет долго вспоминать сборную России-2018 и много говорить о ней. Но узнаем ли, как и из чего было сработано это, без преувеличения, чудо? Чем-то похожее на беспримерный взлет Китая на его домашней Олимпиаде-2008. Всей правды о происхождении которого спортивным мир не знает до сих пор.

Притом что наше футбольное чудо даже чудеснее того китайского. Ибо Поднебесная тогда постепенно накапливала спортивные предпосылки к его сотворению. А наше поднялось в полный рост вроде как ни с того ни с сего…