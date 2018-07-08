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Колдовство Бузовой привело к безработице Тарасова
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Колдовство Бузовой привело к безработице Тарасова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Клуб «Локомотив» решил не продлевать соглашение с Дмитрием Тарасовым. Теперь спортсмен вынужден искать новую команду.
Новость о том, что Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив» удивила многих. Учитывая, что мотивировки решения руководства клуба не было. Однако и этому шагу футбольных начальников нашлось объяснение. По словам шоумена Рустама Солнцева, причина кроется в магических способностях его экс-супруги Ольги Бузовой.
"Трудно не поверить в то, что Олька его прокляла. Ну, допустим, может, что-то прошептала, будучи вне себя «Будь ты проклят!» Или колдует в Новогоднюю ночь. Ольга, ты отомщена. Рад твоим новым талантам", — цитирует StarHit шоумена.
Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат России (сезон-2017/18) и дважды побеждал в Кубке страны (2014/15 и 2016/17). В минувшем сезоне полузащитник провел 24 матча в РФПЛ и забил 2 мяча. В заявку сборной России на ЧМ-2018 он не попал.
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