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Глава Минэкономразвития: «Сборная России показала запредельный футбол на ЧМ-2018»
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Глава Минэкономразвития: «Сборная России показала запредельный футбол на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира-2018. Россияне вышли в четвертьфинал мундиаля, где в серии пенальти уступили команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).
«Хотелось бы поблагодарить сборную России, показавшую просто запредельный футбол. Я верил в нашу команду, перед чемпионатом мира говорил, что нет ничего невозможного для сборной. Мы вышли в четвертьфинал и были в одном шаге от полуфинала. Ряду игроков — Акинфееву, Игнашевичу, Головину, Фернандесу и Зобнину — я бы хотел выразить отдельное почтение. Они сделали что-то невероятное. Впрочем, спасибо всей команде», — приводят слова Орешкина.
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