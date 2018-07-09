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Черчесов «лишился» пальца на граффити в Петербурге
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Черчесов «лишился» пальца на граффити в Петербурге 

Собака.ru 5 часов назад
Фото: Собака.ru
Вандалы испортили граффити с главным тренером сборной России по футболу Станисловом Черчесовым, нарисованным на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Наставнику национальной команды «оторвали» указательный палец.
Фотографии обезображенного рисунка опубликовали пользователи социальных сетей. По словам очевидцев, после поражения России в матче 1/4 финала против сборной Хорватии граффити подверглось изменениям. Станиславу Черчесову вместо указательного пальца нарисовали обрубок фаланги. А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу pic.twitter.com/N2dXc2hqrc— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 8 июля 2018 г.
Граффити с наставником сборной РФ появилось в Петербурге 21 июня. Создателями рисунка стала команда уличных художников HoodGraff и лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. После этого один из местных жителей потребовал избавиться от изображения. «Закрасьте поскорее, а то стыдно за местный стрит-арт», — написал мужчина на городском портале по приему жалоб. Администрация Петроградского района в ответ на просьбу гражданина обратилась в ПАО «Ленэнерго». На предприятии вступили переговоры с чиновниками, чтобы сохранить граффити.
По материалам «ДП»
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