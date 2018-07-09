Бразильский клуб предложил за форварда «Спартака» €10 млн 

Бразильский клуб «Крузейро» предложил за нападающего "Спартака" Педро Рошу €10 млн, передает Globo.
Клуб уже сделал соответствующее предложение «Спартаку».
"Крузейро" ищет нападающего и рассчитывает на покупку 23-летнего футболиста.
Педро Роша выступает за «Спартак» с августа 2017 года. В составе московского клуба форвард забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.
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Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» претендуют на футболиста «ПСЖ».