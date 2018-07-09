Разозлиший Россию хорват Домагой Вида довел Украину до экстаза

Пока цивилизованный мир осуждает поступок игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который отпраздновал победу над национальной командой России в четвертьфинале ЧМ-2018 выкриками «Слава Украине», в Незалежной всячески одобряют выходку футболиста. В стране считают подобную провокацию приемлемой.

Так, Федерация футбола Украины встала на сторону Домагоя Виды, который отпраздновал победу грубой выходкой. «За последние несколько лет обращение „Слава Украине!“ стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам», — заявил народный депутат Украины Андрей Павелко

Сообщается, что организация направила в FIFA и УЕФА обращения, чтобы «защитить» футболиста. На сторону хорвата встали и украинские болельщики.

Фанаты киевского «Динамо» на товарищеском матче со швейцарским «Люцерном» вывесили баннер в честь Домагоя Виды. На хорватском языке там написано: «спасибо, Домагой».

Более того, по словам российского сенатора, оценки этой провокации со стороны FIFA недостаточно. В России и Хорватии выходку раскритиковали, но Хорватский футбольный союз фактически оправдал футболистов, объяснив их вызывающее поведение тем, что Виду и Вукоевич долгое время играли за киевское «Динамо».

Ранее Хорватский футбольный союз порекомендовал всем членам сборной воздерживаться от любых заявлений и действий, которые «могут быть истолкованы как политические высказывания». В FIFA, в свою очередь, серьезных мер по отношению к футболисту не приняли, ограничившись предупреждением.