Строительство ледовой арены в Судогде вот-вот начнётся

Фото с ресурса vatio.ru На днях определился победитель электронного аукциона на строительство нового крытого ледового дворца в Судогде. Им стала питерская компания ЗАО «МНК-ГРУПП». Сейчас она работает в основном в Мурманском районе.

Крытый ледовый дворец начнут строить уже в июле, об этом сообщил замдиректора департамента по физической культуре и спорту обладминистрации Анатолий Воронков. Подрядчик должен успеть выполнить все работы до декабря следующего года. Напомним, что торжественная церемония по закладке капсулы на площади строительства состоялась в марте 2018 года, тогда сообщалось, что объект сдадут в 2020 году, видимо, сроки сдвинулись.

Общую стоимость ледового дворца оценили в 358,5 миллионов рублей. Естественно, эти средства будут направлены из бюджетов различных уровней. Первый транш на строительство поступит уже в этом году и составит больше 220 миллионов.

«Площадь ледовой арены составит 2205 квадратных метров. За смену там могут заниматься порядка 50 человек. Трибуны вместят около 240 зрителей. На первом этаже здания разместится гардероб, конференц-зал, комнаты отдыха, раздевалки с санузлами и душевыми, медпункт, прокат коньков и мастерская для их заточки. На втором этаже расположатся залы фитнеса, индивидуальной силовой подготовки, раздевалки и душевые, методкабинет и комната отдыха», — сообщает пресс-служба областной администрации.

Отметим, что место строительства ледового дворца выбрано далеко не случайно, ведь именно в Судогде проводится Всероссийский турнир детских команд «Золотая шайба» имени трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина

К слову, новая ледовая арена рассчитана не только на хоккей, но и на другие виды спорта такие как: фигурное катание, бег на коньках и массовое катание на льду.