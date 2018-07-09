СМИ: Экс-футболист «Арсенала» арестован по подозрению в поджоге дома

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Кот-д'Ивуара Эммануэль Эбуэ арестован по подозрению в поджоге дома.

Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, Эбуэ был арестован 7 июля в Лондоне. Отмечается, что футболист подозревается также в отправке сообщений с угрозами.

Позже Эбуэ был отпущен под залог, а подозрения в поджоге с него были сняты, однако расследование в отношении отправки сообщений с угрозами продолжится.