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СМИ: Экс-футболист «Арсенала» арестован по подозрению в поджоге дома
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СМИ: Экс-футболист «Арсенала» арестован по подозрению в поджоге дома 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Кот-д'Ивуара Эммануэль Эбуэ арестован по подозрению в поджоге дома.
Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, Эбуэ был арестован 7 июля в Лондоне. Отмечается, что футболист подозревается также в отправке сообщений с угрозами.
Позже Эбуэ был отпущен под залог, а подозрения в поджоге с него были сняты, однако расследование в отношении отправки сообщений с угрозами продолжится.
Ранее бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб рассказал, кого хочет пригласить на свой прощальный матч.
RT на русском: последние новости
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