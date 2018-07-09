«Футбик жив»: реакция сети на вылет сборной России с ЧМ-2018

7 июля на сочинском стадионе «Фишт» состоялась встреча сборной России и команды Хорватии за место в полуфинале ЧМ-2018. Нашим не удалось одолеть техничных хорватов, и теперь турнир продолжится без участия России.

Несмотря на грустный результат, после матча четвертьфинала болельщики нашей сборной еще больше стали поддерживать команду России и писать ей теплые слова благодарности.

Игорь Акинфеев после поражения сборной России. Кадр прямой трансляции

Playboy собрал реакцию пользователей сети на поражение российской сборной в матче за выход в полуфинал ЧМ-2018.

И да, теперь еще официальнее:

ФУТБИК ЖИВ — Юрий Дудь (@yurydud) 7 июля 2018 г.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подчеркнул, что все было по-честному.

Молодцы наши. Стояли до конца. Достойны уважения. Все по-честному.

— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 7 июля 2018 г.

В любом случае, огромный респект нашей сборной!

Оппозиционер Алексей Навальный тоже присоединился к поздравлениям сборной. Хвалили наших футболистов практически все.

Очень жаль, но все равно это была отличная игра. И это сборная, которой гордится страна. Спасибо вам, ребята, за то, что миллионы людей одновременно скандировали: Россия!

— Alexey Navalny (@navalny) 7 июля 2018 г.

Обидно, но не стыдно. Поразительно красивая и энергичная игра. Спасибо команде и Черчесову. Такой футбол нам нужен.