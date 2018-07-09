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«Футбик жив»: реакция сети на вылет сборной России с ЧМ-2018
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«Футбик жив»: реакция сети на вылет сборной России с ЧМ-2018 

PlayboyRussia.com 6 часов назад
Фото: PlayboyRussia.com
7 июля на сочинском стадионе «Фишт» состоялась встреча сборной России и команды Хорватии за место в полуфинале ЧМ-2018. Нашим не удалось одолеть техничных хорватов, и теперь турнир продолжится без участия России.
Несмотря на грустный результат, после матча четвертьфинала болельщики нашей сборной еще больше стали поддерживать команду России и писать ей теплые слова благодарности.
Игорь Акинфеев после поражения сборной России. Кадр прямой трансляции
Playboy собрал реакцию пользователей сети на поражение российской сборной в матче за выход в полуфинал ЧМ-2018.
Главный редактор издания Sports.ru Юрий Дудь поверил в отечественный футбол.
И да, теперь еще официальнее:
ФУТБИК ЖИВ  — Юрий Дудь (@yurydud) 7 июля 2018 г.
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подчеркнул, что все было по-честному.
Молодцы наши. Стояли до конца. Достойны уважения. Все по-честному.
— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 7 июля 2018 г.
В любом случае, огромный респект нашей сборной!
Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 7 июля 2018 г.
Оппозиционер Алексей Навальный тоже присоединился к поздравлениям сборной. Хвалили наших футболистов практически все.
Очень жаль, но все равно это была отличная игра. И это сборная, которой гордится страна. Спасибо вам, ребята, за то, что миллионы людей одновременно скандировали: Россия!
— Alexey Navalny (@navalny) 7 июля 2018 г.
Обидно, но не стыдно. Поразительно красивая и энергичная игра. Спасибо команде и Черчесову. Такой футбол нам нужен.
Александр Хинштейн (@Khinshtein) 7 июля 2018 г.
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