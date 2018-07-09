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Джоркаефф пообещал Пашиняну поддержать армянский футбол
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Джоркаефф пообещал Пашиняну поддержать армянский футбол 

Мир24 6 часов назад
Известный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф намерен оказать посильную помощь в развитии футбола в Армении. Об обещании спортсмена премьер-министр страны Никол Пашинян написал у себя на страничке в Facebook.
По словам главы правительства, чемпион мира 1998 года оказался воодушевлен армянской революцией и готов серьезно помочь стране и развитию в ней данного вида спорта.
Отметим, что Юрий Джоркаефф прибыл в Ереван, чтобы принять участие в матче легендарных футболистов из Европы и Латинской Америки. Игра состоялась 8 июля.
В сражении между символическими сборными Европы и Латинской Америки участвовали Сержиньо, Ривалдо, Габриэль Батистута, Хавьер Савиола, Кафу, Райан Гиггз и другие известные футболисты. Ворота сборной Европы защищали российский голкипер Александр Филимонов и бывший вратарь Армении Роман Березовский.
Тренером команды европейцев был итальянец Паоло Мальдини, латиноамериканцев — двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу команды из Латинской Америки.
Юрий Джоркаефф — чемпион мира 1998 года, чемпион Европы 2000 года и победитель Кубка конфедераций 2001 года в составе сборной Франции. Он побеждал в Кубке Кубков в 1996 году с французским «Пари Сен-Жермен» и Кубке УЕФА в 1998 году с итальянским «Интером». Он завершил свою карьеру футболиста в 2006 году в американской команде «Нью-Йорк Ред Буллс».
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