Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин пропустит текущий сезон

МОСКВА, 9 июля. / ТАСС /. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года в Лондоне в метании молота россиянин Валерий Пронкин из-за травмы вынужден пропустить текущий сезон. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Вадим Херсонцев.

ЧМ-2017 в Лондоне был для 24-летнего Пронкина первым взрослым международным стартом в карьере. Осенью на тренировке спортсмен получил травму ноги, из-за которой вынужден был пропустить зимние старты. Первоначально планировалось, что Пронкин откроет летний сезон 30 июня на подмосковном Мемориале Знаменских, однако и в этом турнире он участия не принимал.

"Весной Валерий травмировал плечо, — сказал Херсонцев. — Серьезных повреждений нет, но болевые ощущения присутствуют до сих пор. Поэтому мы решили отказаться вообще от выступлений в этом сезоне. Сейчас спортсмен проходит лечение в медицинской клинике".

"Главными стартами для нас являются чемпионат мира — 2019 в Катаре и Олимпиада-2020. Именно к этим турнирам теперь будем готовиться после того, как решим проблемы с плечом", — заключил тренер.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Катара Дохе с 28 сентября по 6 октября 2019 года.