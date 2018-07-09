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«Торпедо» обыграло «Химки»
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«Торпедо» обыграло «Химки» 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ФК «Химки»
Очередной контрольный матч накануне старта нового сезона владимирское «Торпедо» провело против очень серьезного соперника. В подмосковном Солнечногорске наши футболисты сыграли с командой Футбольной национальной лиги — ФК «Химки». Этот матч стал первым серьезным испытанием для нового главного тренера «черно-белых» Дмитрия Вязьмикина, который сменил на этом посту Александра Акимова.
В матче с более мастеровитым соперником владимирские футболисты выбрали тактику, похожу на ту, что использовала сборная России в играх чемпионата мира. Наши отдали мяч химчанам, а сами играли на контратаках. Как результат — по количеству созданных моментов торпедовцы ничуть не уступили команде первого дивизиона. А по реализации — даже превзошли.
Единственный мяч в этой игре был забит на последней минуте первого тайма. После подачи со штрафного подбор выиграл левый нападающий «Торпедо» Дмитрий Забродин, который красивейшим ударом отправил мяч в дальнюю «девятку». Посмотреть гол, а также опасные моменты игры можно в видеосюжете, любезно предоставленном пресс-службы ФК «Химки».
Отметим, что и другие торпедовцы на протяжении игры имели отличные моменты для взятия ворот. Один только Илья Зинин мог отличиться, как минимум, дважды. Ну и блестяще на линии ворот сыграл голкипер Артем Ковешников, неоднократно спасающий свою команду.
Новый состав «Торпедо» руководство клуба держит в строжайшей тайне. Хотя новичков, находящихся на просмотре, у «черно-белых» предостаточно. На сегодняшний день команду покинули 11 (!) игроков. Сначала ушли четверо «легионеров» (игроки не из 33 региона) — лучший нападающий «Торпедо» в прошлом сезоне Алексей Баев, а также Александр Заикин, Сергей Волосян и Дмитрий Маликов. Вслед за ними команду не без скандала покинул капитан Иван Каратыгин, отыгравший за торпедовцев 19 (!) сезонов. А вчера к ним добавились другие отчисленные игроки, как местные воспитанники (Руслан Пуков, Семен Федотов, Александр Туршаков), так и приезжие футболисты (Дмитрий Агапцев, Сергей Дрягин, Александр Недогода).
Отметим, что весть об уходе из «Торпедо» капитана Ивана Каратыгина вызвала бурю негодования у фанатов «Черно-былых». Даже минские соратники из белоруской команды высшей лиги «Торпедо» вывесили на игре своей команды баннер в поддержку Каратыгина.
Кто заменит ушедших? Узнаем в ближайшее время — сегодня владимирцам предстоит подача заявки в ПФЛ на сезон 2018-2019 года. До первого официального матча остается всего полторы недели. 18 июля на выезде наша команда сыграет с «Псковом-747». Но перед этим «черно-белым» предстоит провести последний контрольный матч — 11 июля на выезде «Торпедо» сыграет с «Рязанью».
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