«Торпедо» обыграло «Химки»

Фото пресс-службы ФК «Химки»

Очередной контрольный матч накануне старта нового сезона владимирское «Торпедо» провело против очень серьезного соперника. В подмосковном Солнечногорске наши футболисты сыграли с командой Футбольной национальной лиги — ФК «Химки». Этот матч стал первым серьезным испытанием для нового главного тренера «черно-белых» Дмитрия Вязьмикина , который сменил на этом посту Александра Акимова

В матче с более мастеровитым соперником владимирские футболисты выбрали тактику, похожу на ту, что использовала сборная России в играх чемпионата мира. Наши отдали мяч химчанам, а сами играли на контратаках. Как результат — по количеству созданных моментов торпедовцы ничуть не уступили команде первого дивизиона. А по реализации — даже превзошли.

Единственный мяч в этой игре был забит на последней минуте первого тайма. После подачи со штрафного подбор выиграл левый нападающий «Торпедо» Дмитрий Забродин , который красивейшим ударом отправил мяч в дальнюю «девятку». Посмотреть гол, а также опасные моменты игры можно в видеосюжете, любезно предоставленном пресс-службы ФК «Химки».

Отметим, что и другие торпедовцы на протяжении игры имели отличные моменты для взятия ворот. Один только Илья Зинин мог отличиться, как минимум, дважды. Ну и блестяще на линии ворот сыграл голкипер Артем Ковешников , неоднократно спасающий свою команду.

Отметим, что весть об уходе из «Торпедо» капитана Ивана Каратыгина вызвала бурю негодования у фанатов «Черно-былых». Даже минские соратники из белоруской команды высшей лиги «Торпедо» вывесили на игре своей команды баннер в поддержку Каратыгина.

Кто заменит ушедших? Узнаем в ближайшее время — сегодня владимирцам предстоит подача заявки в ПФЛ на сезон 2018-2019 года. До первого официального матча остается всего полторы недели. 18 июля на выезде наша команда сыграет с «Псковом-747». Но перед этим «черно-белым» предстоит провести последний контрольный матч — 11 июля на выезде «Торпедо» сыграет с «Рязанью».