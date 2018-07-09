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Обновился рейтинг IBF: Ислам теряет позиции, Чупраков и Хегай вошли в топ-15
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Обновился рейтинг IBF: Ислам теряет позиции, Чупраков и Хегай вошли в топ-15 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
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«Рейтинги»
на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).
vRINGe.com  предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Полут
яжёлый вес (до 79,4 кг)
Умар Саламов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 11-ю позицию
Второй средний вес (до 76,2 кг)
Фёдор Чудинов (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю  — Матвей Коробов (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю  Первый средний вес (до 69,9 кг)
— Канат Ислам (Казахстан) опустился с 3-й позиции на 8-ю  — Магомед Курбанов (Россия) поднялся с 5-й позиции на 4-ю  — Константин Пономарёв (Россия) поднялся с 13-й позиции на 12-ю  — Бахрам Муртазалиев (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю  Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) поднялся с 6-й позиции на 5-ю  — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 9-й позиции на 8-ю  — Эгидиюс Каваляускас (Литва) поднялся с 15-й позиции на 14-ю  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
Евгений Чупраков (Россия) вошёл в топ-15 и занял 12-ю позицию
Второй легчайший вес (до 55,3 кг)
Арнольд Хегай (Украина) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Легчайший вес (до 52,2 кг)
Жанат Жакиянов (Казахстан) поднялся с 14-й позиции на 13-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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