Обновился рейтинг IBF: Ислам теряет позиции, Чупраков и Хегай вошли в топ-15 

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«Рейтинги»
на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).
vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Полут
яжёлый вес (до 79,4 кг)
— Умар Саламов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 11-ю позицию
Второй средний вес (до 76,2 кг)
— Фёдор Чудинов (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю — Матвей Коробов (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю Первый средний вес (до 69,9 кг)
— Канат Ислам (Казахстан) опустился с 3-й позиции на 8-ю — Магомед Курбанов (Россия) поднялся с 5-й позиции на 4-ю — Константин Пономарёв (Россия) поднялся с 13-й позиции на 12-ю — Бахрам Муртазалиев (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) поднялся с 6-й позиции на 5-ю — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 9-й позиции на 8-ю — Эгидиюс Каваляускас (Литва) поднялся с 15-й позиции на 14-ю Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
— Евгений Чупраков (Россия) вошёл в топ-15 и занял 12-ю позицию
Второй легчайший вес (до 55,3 кг)
— Арнольд Хегай (Украина) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Легчайший вес (до 52,2 кг)
— Жанат Жакиянов (Казахстан) поднялся с 14-й позиции на 13-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ
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