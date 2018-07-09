Лоза объяснил, почему российской сборной можно гордиться

Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что российская сборная по футболу продемонстрировала игру с горячим сердцем и холодной головой, и отметил, что футболистами можно гордиться.

«Вот теперь нашими парнями можно гордиться. Я уже устал повторять — не надо никого бояться! В команде соперников точно такие же футболисты, они тоже ошибаются и тоже устают. Когда мне после унылого матча с испанцами говорили, что только так слабый соперник может обыграть сильного, я возмущался — а кто сказал, что мы слабые?! Как вообще можно выходить на поле с комплексом слабейшего?», — написал певец Юрий Лоза после матча российской сборной по футболу с командой Хорватии.

По словам певца, чье прошлое было связано с футболом, российская сборная никогда не выходила на поле с негативными установками:

«Я знаком со многими футбольными людьми разных поколений, провел в беседах с ними много часов и ни разу не слышал, чтобы в прежние времена наша сборная выходила на поле с установкой — «мы лузеры, поэтому все назад и лупим по аутам». Вперед и только вперед, с горячим сердцем и холодной головой! Именно это и продемонстрировали вчера наши ребята. Молодцы! Аплодирую стоя!», — отметил певец.

Сборная Хорватии по футболу в минувшую субботу в матче четвертьфинала ЧМ одержала верх над командой России, завоевав путевку в полуфинал мирового первенства; российская команда покидает мундиаль.