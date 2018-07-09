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Проклятие Бузовой: Тарасову подозрительно не везет
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Проклятие Бузовой: Тарасову подозрительно не везет 

Клео.Ру 5 часов назад
Фото: Клео.Ру
Прошло полтора года после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Футболист начал личную жизнь заново, готовится к рождению ребенка. Ольга же то и дело жаловалась на бывшего мужа, язвительно высказывалась в адрес супруги Дмитрия Анастасии Костенко. А теперь появилась версия о проклятии.
Анастасия Костенко совсем скоро подарит Тарасову второго наследника, причем для девушки малыша станет первенцем. Спортсмен же оказался в незавидной ситуации — с конца прошлой недели он фактически безработный.
Дмитрий на протяжении почти восьми лет выступал за ФК «Локомотив». Однако в этом году спортсмен не прошел отбор в сборную на чемпионат мира, а в пятницу стало известно о решении руководства «Локомотива» не продлевать с Дмитрием контракт (срок истек 30 июня).
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)
25 Июн 2018 в 4:54 PDT  Сложности в спортивной карьере Тарасова не остались незамеченными бывшими коллегами Бузовой. «Посмотрев на пертурбации Дмитрия Тарасова, бывшего Бузовой, который „вылетел“ из своей команды, и говорят, как-то нехорошо „вылетел“, денег вроде как лишился, трудно не поверить в то, что Олька его прокляла. Ну, допустим, может, что-то прошептала, будучи вне себя», — заявил шоумен Рустам Солнцев в новом выпуске своего влога «МамаДорогая».
Сам Тарасов пока воздерживается от комментариев. По некоторым данным сейчас он ведет переговоры с футбольным клубом города Ростов-на-Дону «Ростов».
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