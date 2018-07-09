В курганской «Логовушке» байкеры сразились на «выживание»

6 и 7 июля в лётном центре «Логовушка» состоялся ежегодный мотофестиваль «От винта!». Слет собрал байкеров из Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей. Приехали гости и из Казахстана.

Байкеры начали собираться в пятницу. Это день усталого путника для иногородних участников, которые приезжают заранее, чтобы отдохнуть перед соревнованиями, послушать музыку и пообщаться с другими байкерами.

«День гонок уже с утра обещал быть жарким во всех смыслах. Уже не первый год мотоклуб «Двоешники» совместно с сервисом заказа такси «Максим» и мотоклубом «Лесные райдеры» проводит этот фестиваль. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось, фестиваль набирает обороты. «От винта» — единственный в Уральском федеральном округе мотофест, который проводится именно на летном поле. Самолеты добавляют уникальности, мы стараемся поддерживать этот антураж», — рассказал один из организаторов мотослета, Дмитрий Гурьянов

В субботу под открытым небом собрались более 400 человек — это участники соревнований с семьями и друзьями, байкеры и просто любители зрелищных гонок и рок-музыки.

Гвоздем программы стали полюбившиеся всем гонки на мотоциклах. Это традиционные хард-эндуро, лайт-кросс-колясычи и кантри-кросс, который организаторы ввели в этом году, чтобы привлечь внимание не только профессиональных спортсменов, но и новичков. Специально подготовленные трассы на этот раз были полны неожиданных препятствий: канавы, кочки и ухабы, преграды из старых покрышек и брусьев, грязевая яма и резкие повороты. Хард-эндуристы отмечают — полтора километра такой напряженной дороги просто не дают расслабиться и набрать скорость, а жаркая погода стала настоящим испытанием на прочность для техники и проверкой на стойкость для гонщиков.

По результатам двух заездов в хард-эндуро победителем стал Александр Лабутин из Озерска, второе место занял челябинец Никита Поляков , замыкает тройку лидеров Данила Кандаков из Тюмени.

В любительском заезде кантри-кросс в лидеры выбился курганец Алексей Беличев, на второй позиции гостья из деревни Опушкино Нижегородской области Наталья Романюта, третье место занял Евгений Васильев из Заводоуковска. В этом же заезде среди ветеранов первым стал Юрий Чащихин из поселка Зауральский Челябинской области, на втором месте Андрей Волков из Ялуторовска, замыкает тройку лидеров курганец Олег Шумбарский.

Участников наградили кубками, медалями и дипломами. А победителям в заездах лайт-кросс-колясычи вручили оригинальные призы: за первое место экипаж получил медаль и настоящего петуха, за второе место победителям вручили курицу, третьему экипажу — корзину яиц. Судьи улыбаются: это же шоу, решили соригинальничать.

Зрители визжали от восторга, глядя, как мотоциклисты преодолевают преграды, и охали от ужаса, когда гонщикам не удавалось справиться с техникой и усидеть на железном коне.

После напряженных соревнований участников и зрителей ждал традиционный многочасовой рок-концерт и конкурсы на мототематику. Драйвом участников зарядили музыкальные коллективы из Кургана, Тюмени, Екатеринбурга, Богдановичей и Перми. Атмосферу праздника подогрело файер-шоу и выступление танцовщиц курганской студии экспериментов «Эйфория». В течение фестиваля также прошел традиционный конкурс-выставка ретромотоциклов, где судьи оценивали внешний вид и оригинальность мотоциклов.