Российский этап Кубка мира по воркауту пройдет 21 июля в Пскове

Соревнования пройдут на набережной реки Великой рядом с гребной базой.

Как рассказал лидер псковского спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч, в отборочном туре примут участие 18 атлетов из России и зарубежных стран, четыре из них будут представлять Псковскую область. «Чтобы попасть на мероприятие спортсмены прошли онлайн-отбор. Они прислали видеоролики, на которых непрерывно выполняют зрелищные динамичные и статичные элементы», — рассказал он.

Победитель соревнований поедет на суперфинал Кубка мира по воркауту в Каир (Египет) в декабре этого года.

Для проведения состязаний возле гребной базы будет оборудован спортивный комплекс, который останется для псковичей в качестве подарка, отмечают организаторы.

Для любителей здорового образа жизни и гостей праздника также подготовлена спортивная программа. Они смогут состязаться в силовых конкурсах и поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов российского и мирового уровня.

Планируется, что в мероприятии примет участие президент Международной федерации Street Workout и калистеники Марис Шлезиньш, президент Всероссийской Федерации воркаута России Максим Попов и именитые российские атлеты. Также запланирована автограф-сессия со спортсменами.

Добавим, сбор участников соревнований состоится в 12.00, а торжественное открытие — в 13.00.

Главный организатор спортивного праздника — Федерация воркаута России при поддержке врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Воркаут — это вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений преимущественно на уличных конструкциях, например турниках, брусьях, лестницах.