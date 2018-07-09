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Российский этап Кубка мира по воркауту пройдет 21 июля в Пскове
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Российский этап Кубка мира по воркауту пройдет 21 июля в Пскове 

АиФ Северо-запад 5 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Соревнования пройдут на набережной реки Великой рядом с гребной базой.
Как рассказал лидер псковского спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч, в отборочном туре примут участие 18 атлетов из России и зарубежных стран, четыре из них будут представлять Псковскую область. «Чтобы попасть на мероприятие спортсмены прошли онлайн-отбор. Они прислали видеоролики, на которых непрерывно выполняют зрелищные динамичные и статичные элементы», — рассказал он.
Победитель соревнований поедет на суперфинал Кубка мира по воркауту в Каир (Египет) в декабре этого года.
Для проведения состязаний возле гребной базы будет оборудован спортивный комплекс, который останется для псковичей в качестве подарка, отмечают организаторы.
Для любителей здорового образа жизни и гостей праздника также подготовлена спортивная программа. Они смогут состязаться в силовых конкурсах и поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов российского и мирового уровня.
Планируется, что в мероприятии примет участие президент Международной федерации Street Workout и калистеники Марис Шлезиньш, президент Всероссийской Федерации воркаута России Максим Попов и именитые российские атлеты. Также запланирована автограф-сессия со спортсменами.
Добавим, сбор участников соревнований состоится в 12.00, а торжественное открытие — в 13.00.
Главный организатор спортивного праздника — Федерация воркаута России при поддержке врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.
Воркаут — это вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений преимущественно на уличных конструкциях, например турниках, брусьях, лестницах.
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