Нижегородские спортсменки стали чемпионками ПФО по конкуру

В Нижнем Новгороде прошли чемпионат и первенство Приволжья по конкуру, сообщает пресс-служба конноспортивного комплекса «Пассаж».

Как отмечается в сообщении, соревнования на поле комплекса «Пассаж» собрали без малого почти сто спортсменов из пяти областей, одного края и шести автономных республик. В зачет шли маршруты, на которых выступали взрослые группы «B», наездники юношеского и детского возраста.

В личных состязаниях абсолютными победителями стали соответственно Елена Деняева на темно-гнедом Бодром, представляющая клуб «Витязь» Нижегородской области, Маргарита Коноплева на вороной кобыле Карина из Пермского края и наша 14-летняя землячка из «Ассамблеи» Барсегян — тоже Карина (имена лошадей и всадников порой совпадают) — на жеребце по кличке Дарк Пойнт.

Среди мужчин был известный нижегородский троеборец Сергей Федорин. На гнедом Апполоне он выиграл состязания в открытом классе (105 см). В других незачетных стартах из наших первые места заняли Наталья Сурикова на Хатанге (группа «D», 110 см и открытый класс, 120 см), Олег Чернов на Лизенхофе (группа «С», лошади 6-7 лет), Юлия Кошкина на Восходящей (открытый класс, 100-110 см).

В командной борьбе чемпионами Приволжья стали Елена Деняева и Мария Томнатова (Нижегородская область), девушки Пермского края и дети Кировской области.