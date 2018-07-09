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Нижегородские спортсменки стали чемпионками ПФО по конкуру
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Нижегородские спортсменки стали чемпионками ПФО по конкуру 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде прошли чемпионат и первенство Приволжья по конкуру, сообщает пресс-служба конноспортивного комплекса «Пассаж».
Как отмечается в сообщении, соревнования на поле комплекса «Пассаж» собрали без малого почти сто спортсменов из пяти областей, одного края и шести автономных республик. В зачет шли маршруты, на которых выступали взрослые группы «B», наездники юношеского и детского возраста.
В личных состязаниях абсолютными победителями стали соответственно Елена Деняева на темно-гнедом Бодром, представляющая клуб «Витязь» Нижегородской области, Маргарита Коноплева на вороной кобыле Карина из Пермского края и наша 14-летняя землячка из «Ассамблеи» Барсегян — тоже Карина (имена лошадей и всадников порой совпадают) — на жеребце по кличке Дарк Пойнт.
Среди мужчин был известный нижегородский троеборец Сергей Федорин. На гнедом Апполоне он выиграл состязания в открытом классе (105 см). В других незачетных стартах из наших первые места заняли Наталья Сурикова на Хатанге (группа «D», 110 см и открытый класс, 120 см), Олег Чернов на Лизенхофе (группа «С», лошади 6-7 лет), Юлия Кошкина на Восходящей (открытый класс, 100-110 см).
В командной борьбе чемпионами Приволжья стали Елена Деняева и Мария Томнатова (Нижегородская область), девушки Пермского края и дети Кировской области.
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