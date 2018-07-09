В Энколово прошел Международный турнир по конкуру

Во Всеволожский район съехалось 150 участников, между которыми разыграли юбилейный кубок губернатора Ленинградской области по конкуру.

На базе клуба «Дерби» во Всеволожском районе прошли юбилейные соревнования по конкуру губернатора Ленобласти, участниками которых стали спортсмены из России, Финляндии, Польши, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Германии, Белоруссии, Украины.

Александр Дрозденко лично открыл грант-при. При этом глава региона заметил, что за десять лет своего существования соревнования получили статус международных, включены в мировую программу конных турниров и ежегодно собирают спортсменов с высоким мировым рейтингом.

Напомним, что программа соревнований включала в себя 9 маршрутов, а общий призовой фонд составил 5 385 000 рублей. Спортсмены, участвующие в гран-при, квалифицируются на чемпионат Европы по конкуру и получают самые высокие очки рейтинга.