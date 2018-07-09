В Германии призвали Озила объяснить свою встречу с президентом Турции

Президент Ассоциации футбола Германии Райнхард Гриндель призвал Месута Озила объяснить свою встречу с президентом Турции Реджипом Эрдоганом . Озил и его партнер по сборной Илкай Гюндоган встретились с Эрдоганом перед чемпионатом мира, что вызвало скандал в Германии. Гюндоган после встречи объянил, что у нее не было политического подтекста.

”Месут еще не прокомментировал эту ситуацию, что расстроило многих фанатов. У них есть вопросы и они ждут ответов, имеют на них право. Так что не кристально ясно, что Месут должен объясниться, когда вернется из отпуска. Это игрок сборной с большими заслугами, который совершил ошибку. Надеюсь, у него будет такое ясное мнение, что все вопросы фанатов и ассоциации получат ответы”, — цитирует Гринделя AS.