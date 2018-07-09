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В Германии призвали Озила объяснить свою встречу с президентом Турции
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В Германии призвали Озила объяснить свою встречу с президентом Турции 

SPORT24.ru 4 часа назад
Президент Ассоциации футбола Германии Райнхард Гриндель призвал Месута Озила объяснить свою встречу с президентом Турции Реджипом Эрдоганом. Озил и его партнер по сборной Илкай Гюндоган встретились с Эрдоганом перед чемпионатом мира, что вызвало скандал в Германии. Гюндоган после встречи объянил, что у нее не было политического подтекста.
”Месут еще не прокомментировал эту ситуацию, что расстроило многих фанатов. У них есть вопросы и они ждут ответов, имеют на них право. Так что не кристально ясно, что Месут должен объясниться, когда вернется из отпуска. Это игрок сборной с большими заслугами, который совершил ошибку. Надеюсь, у него будет такое ясное мнение, что все вопросы фанатов и ассоциации получат ответы”, — цитирует Гринделя AS.
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