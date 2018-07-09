Анохин: «Победа в Кубке Европы ведет к тому, чтобы ЧМ-2021 прошел в России»

Вице-президент Российского футбольного союза , председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин поделился эмоциями от победы женской сборной России по пляжному футболу в Кубке Европы. В финальном матче российская команда победила испанок со счетом 2:0. Это первый трофей в истории команды. Женская сборная России по пляжному футболу была создана 25 июня. Бронзовыми призерами стали швейцарки — они победили англичанок со счетом 6:3. «Безусловно, приятная победа нашей команды. Главный тренер Илья Леонов провел важную работу. Думаю, эти победы ведут к тому, чтобы чемпионат мира в 2021 году прошел у нас», — цитирует Анохина.