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Анохин: «Победа в Кубке Европы ведет к тому, чтобы ЧМ-2021 прошел в России»
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Российских футболистов обвинили в допинге

Анохин: «Победа в Кубке Европы ведет к тому, чтобы ЧМ-2021 прошел в России» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Вице-президент Российского футбольного союза, председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин поделился эмоциями от победы женской сборной России по пляжному футболу в Кубке Европы.
В финальном матче российская команда победила испанок со счетом 2:0. Это первый трофей в истории команды. Женская сборная России по пляжному футболу была создана 25 июня. Бронзовыми призерами стали швейцарки — они победили англичанок со счетом 6:3.
«Безусловно, приятная победа нашей команды. Главный тренер Илья Леонов провел важную работу. Думаю, эти победы ведут к тому, чтобы чемпионат мира в 2021 году прошел у нас», — цитирует Анохина.
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