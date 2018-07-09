Тренер «Аякса» хочет возвращения в клуб Блинда

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг отметил, что клуб заинтересован в возвращении защитника ” Манчестер Юнайтед ” Дейли Блинда. При этом потеницальный трансфер игрока обороны сборной Голландии будет напрямую зависеть от переговоров с футболистом «Боки Хуниорс» Лисандро Магальяном

”Блинд — игрок с большим опытом. Мы предпринимаем шаги для его подписания, но не все зависит от нас. Переговоры о трансфере Магальяна также продолжаются. Мы усилимся либо аргентинцем, либо Блиндом. Появление в «Аяксе» обоих маловероятно”, — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Блинд перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. Вместе с «красными дьяволами» он выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, национальный Суперкубок и Лигу Европы, однако в минувшем сезоне голландец был подвержен травмам и не получал достаточно игрового времени.