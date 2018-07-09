Дмитрий Сычев и Дмитрий Маликов сыграют в «Кубке болельщиков» на Красной площади

Бывший нападающий «Локомотива» и ”Спартака” Дмитрий Сычев сыграет в составе команды звезд со сборной «Кубка болельщиков — 2018» по футболу 12 июля на Красной площади, сообщили Sport24.ru в пресс-службе турнира.

Ранее в каждом городе, который принимает ЧМ-2018, проводился турнир «Кубок болельщиков» в рамках поддержки сборной России на домашнем чемпионате мира. По итогам турниров из команд победителей были выбраны лучшие игроки, которые вошли в состав сборной болельщиков и получили уникальный шанс приехать в Москву и сыграть в гала-матче с легендарными футболистами, звездами спорта и шоу-бизнеса, видными государственными и общественными деятелями России.