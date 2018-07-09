Дмитрий Сычев и Дмитрий Маликов сыграют в «Кубке болельщиков» на Красной площади 

Бывший нападающий «Локомотива» и ”Спартака” Дмитрий Сычев сыграет в составе команды звезд со сборной «Кубка болельщиков — 2018» по футболу 12 июля на Красной площади, сообщили Sport24.ru в пресс-службе турнира.
Ранее в каждом городе, который принимает ЧМ-2018, проводился турнир «Кубок болельщиков» в рамках поддержки сборной России на домашнем чемпионате мира. По итогам турниров из команд победителей были выбраны лучшие игроки, которые вошли в состав сборной болельщиков и получили уникальный шанс приехать в Москву и сыграть в гала-матче с легендарными футболистами, звездами спорта и шоу-бизнеса, видными государственными и общественными деятелями России.
В составе сборной команды звезд выступят Дмитрий Сычев, Илья Леонов (двукратный чемпион мира по пляжному футболу), Михаил Лихачев (тренер сборной России по пляжному футболу), Олег Денисов (чемпион Европы по мини-футболу), Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Максим Солнцев (председатель правления СДМ-Банка), Евгений Барышников (начальник уральского управления Банка России), Алексей Пиманов (телеведущий).
Лучшими игроками турнира стали Евгений Неродецкий (Санкт-Петербург), Денис Исупов (Калининград), Виктор Осипов (Самара), Руслан Кутюшев (Саранск), Никита Голиков (Нижний Новгород), Никита Ахметзянов (Сочи), Азер Гусейнов (Ростов-на-Дону), Егор Иванов (Екатеринбург), Динар Галямов (Казань), Николай Надоян (Москва). Матч начнется в 12:30 мск и пройдет в формате 6х6, два тайма по 20 минут. По окончании игры запланировано награждение памятными призами и подарками, а также автограф-сессии со звездами. Для всех участников гала-матча организаторами подготовлена обширная культурная программа, включающая в себя обзорную экскурсию по Москве и посещение фан— площадки болельщиков сборной России по футболу на Шаболовке.