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Бартулович: «У сборной России есть только терпение и характер»
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Бартулович: «У сборной России есть только терпение и характер» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Бывший полузащитник сборной Хорватии Младен Бартулович прокомментировал победу команды в матче с Хорватией (1:1, по пенальти — 4:3). По мнению экс-игрока, российская команда кроме характера не имела в своем арсенале ничего для достижения победы.
«Как и ожидалось, сборная Хорватии больше владела мячом и лучше контролировала игру. Клетчатые могли успешно закончить все намного раньше — в игровое время, но им немного не повезло. Соперник боролся, как мог, и продемонстрировал даже больше, чем был способен. Однако обижаться хозяева чемпионата мира должны только на самих себя, ведь, когда фортуна на твоей стороне, надо делать все, чтобы она от тебя не отвернулась… Поэтому, считаю, что Хорватия выиграла вполне заслуженно.
Россия абсолютно ничем не удивила Я ожидал от этой команды запредельной самоотдачи, но кроме этого надо еще что-то уметь и брать свое не только терпением и характером, — цитирует футболиста.
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