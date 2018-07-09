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Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
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Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям Bild, который ссылается на Süddeutsche Zeitung, игроки хозяев турнира перед играми плей-офф с Испанией и Хорватией вдыхали бесцветный газ для обеспечения физической выгоды, которая достигалась за счет стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови. При этом немецкие СМИ подчеркнули, что аммиак не классифицируется как запрещенное вещество в международных антидопинговых правилах.
В подтверждение своей теории издания опубликовали фото игроков сборной России, которые перед выходом на поле активно потирали носы.
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