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Агент: «Мы отказали „Краснодару“, а других предложений по Диего Рейесу из России не приходило»
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Агент: «Мы отказали „Краснодару“, а других предложений по Диего Рейесу из России не приходило» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Матиас Бунге, официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса, рассказал «СЭ» о будущем 25-летнего футболиста.
— «Краснодар» сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось не достаточно хорошим. Поэтому мы отказались. Других предложений от российских клубов не приходило, — сказал Бунге.
— Помимо интереса из России за ним следит много клубов?
— Есть интерес из Англии — «Брайтон», «Уотфорд», «Ньюкасл», так же несколько испанских и турецких клубов. Но мы ждем конкретных предложений.
— У Диего была травма, как его здоровье сейчас?
— Он уже восстановился и уже тренируется в общей группе.
Из-за травмы подколенного сухожилия Рейес пропустил чемпионат мира. 30 июня завершился срок его контракта с «Порту», и он стал свободным агентом. Ранее «СЭ» сообщал о том, что мексиканским игроком интересуется ряд российских клубов. (Игорь НОВИКОВ)​
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