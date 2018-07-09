Агент: «Мы отказали „Краснодару“, а других предложений по Диего Рейесу из России не приходило»

Матиас Бунге, официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса , рассказал «СЭ» о будущем 25-летнего футболиста.

— «Краснодар» сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось не достаточно хорошим. Поэтому мы отказались. Других предложений от российских клубов не приходило, — сказал Бунге.

— Помимо интереса из России за ним следит много клубов?

— Есть интерес из Англии — «Брайтон», «Уотфорд», «Ньюкасл», так же несколько испанских и турецких клубов. Но мы ждем конкретных предложений.

— У Диего была травма, как его здоровье сейчас?

— Он уже восстановился и уже тренируется в общей группе.