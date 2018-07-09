Агент: «Мы отказали „Краснодару“, а других предложений по Диего Рейесу из России не приходило» 

Матиас Бунге, официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса, рассказал «СЭ» о будущем 25-летнего футболиста.
— «Краснодар» сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось не достаточно хорошим. Поэтому мы отказались. Других предложений от российских клубов не приходило, — сказал Бунге.
— Помимо интереса из России за ним следит много клубов?
— Есть интерес из Англии — «Брайтон», «Уотфорд», «Ньюкасл», так же несколько испанских и турецких клубов. Но мы ждем конкретных предложений.
— У Диего была травма, как его здоровье сейчас?
— Он уже восстановился и уже тренируется в общей группе.
Из-за травмы подколенного сухожилия Рейес пропустил чемпионат мира. 30 июня завершился срок его контракта с «Порту», и он стал свободным агентом. Ранее «СЭ» сообщал о том, что мексиканским игроком интересуется ряд российских клубов. (Игорь НОВИКОВ)