Гребцы не сушат весла 

Открытый чемпионат Омской области по гребле на байдарках и каноэ, а также лодках
класса «Дракон» собрал не только омских гребцов, но и представителей Алтайского края.
Причем гостям турнира удалось оказаться в числе призеров. Анатолий Пигунов выиграл две серебряных награды на каноэ, став вторым на дистанциях 200 и 500 метров. Ну а победителями
турнира становились только омичи. Тем более, что на этих соревнованиях у них был дополнительный стимул. Пока сильнейшие гребцы нашего региона готовятся в Москве к чемпионату России, который стартует уже на этой неделе, молодые спортсмены из ближайшего
резерва областной сборной горели желанием показать себя тренерам с лучшей стороны.
В итоге чемпионские титулы удалось завоевать байдарочникам Денису Нечаеву (500 метров), Олегу Костромину (200 метров), Павлу Кукскаузену (2000 метров) и Екатерине
Мищеряковой (2000 метров). А Дарья Кутюргина сумела стать двукратной победительницей,
быстрее всех преодолевшей дистанции 200 и 500 метров.
В каноэ непобедимым оказался Галинур Альфанов, выигравший «золото» на всех трех
дистанциях — 200, 500 и 2000 метров.
В соревнованиях «Драконов» сильнейшим стал экипаж омских ветеранов «Омские
Драконы», которые выиграли заезды «Д-10 mix» и «Д-10».
Теперь внимание болельщиков омских гребцов будет приковано к чемпионату страны.
Он будет проходить в столице с 10 по 15 июля. Наш регион на этих стартах представляют
Арина Аношкина, Иван Петров, Дмитрий Буянов, Владислав Литовка, Анастасия
Панченко, Вера Собетова, Алексей Шишкин, Сергей Ивченко, Алексей Шикунов, Игорь
Печников и Роман Аношкин.