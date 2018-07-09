Гребцы не сушат весла

Открытый чемпионат Омской области по гребле на байдарках и каноэ, а также лодках

класса «Дракон» собрал не только омских гребцов, но и представителей Алтайского края.

Причем гостям турнира удалось оказаться в числе призеров. Анатолий Пигунов выиграл две серебряных награды на каноэ, став вторым на дистанциях 200 и 500 метров. Ну а победителями

турнира становились только омичи. Тем более, что на этих соревнованиях у них был дополнительный стимул. Пока сильнейшие гребцы нашего региона готовятся в Москве к чемпионату России, который стартует уже на этой неделе, молодые спортсмены из ближайшего

резерва областной сборной горели желанием показать себя тренерам с лучшей стороны.

В итоге чемпионские титулы удалось завоевать байдарочникам Денису Нечаеву (500 метров), Олегу Костромину (200 метров), Павлу Кукскаузену (2000 метров) и Екатерине

Мищеряковой (2000 метров). А Дарья Кутюргина сумела стать двукратной победительницей,

быстрее всех преодолевшей дистанции 200 и 500 метров.

В каноэ непобедимым оказался Галинур Альфанов, выигравший «золото» на всех трех

дистанциях — 200, 500 и 2000 метров.

В соревнованиях «Драконов» сильнейшим стал экипаж омских ветеранов «Омские

Драконы», которые выиграли заезды «Д-10 mix» и «Д-10».

Теперь внимание болельщиков омских гребцов будет приковано к чемпионату страны.

Он будет проходить в столице с 10 по 15 июля. Наш регион на этих стартах представляют