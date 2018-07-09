Иржи Веселы — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставка Михаила Самохина

Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Иржи Веселы Рафаэль Надаль Открытого чемпионата Великобритании.

Игра о физике. А точнее: кончатся ли силы у Иржи и на сколько хватит его запала. До этого Надаль встречался с игроками задней линии защитного стиля. Сейчас же спортсмен, владеющий подачей и форхендом. Уже с опытным защитником в лице Фоньини Иржи испытывал проблемы. Большое напряжение — большое количество ошибок. Помогала подача и частые выходы к сетке. С Надалем будет проще в плане работы бэкхенда, который дает сбои чаще. По большей части на удаче прошел чех итальянца. Фабио лучше играл и временами Иржи везло с его острыми ударами.

С австралийцем концентрация Надаля дала сбой. В том плане, что ее было чересчур много. Он настраивается на любой матч крайне серьезно, и неважно, кто на той части корта. Здесь его настрой был так огромен, что в его действиях появилась зажатость и все те же короткие удары. Не думаю, что против лучшего защитника у Иржи будут шансы, но если не поплывет от напора Надаля, то за свои 11 геймов поборется. Не забываем про лайв, где по исходу первого сета можно переставиться и снизить риски.