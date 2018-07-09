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Бельгийский король приедет в Россию на полуфинал ЧМ
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Бельгийский король приедет в Россию на полуфинал ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную страны на полуфинальном матче с Францией во вторник.
«Король Филипп и королева (…) прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную», — сказали в генконсульстве Бельгии, передает РИА «Новости».
Чемпионат посетит также глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
Матч полуфинала ЧМ между Бельгией и Францией пройдет в Петербурге во вторник в 21.00.
В июне СМИ сообщали, что король Бельгии Филипп приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.
Отметим, что в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что члены королевской семьи и британские министры не поедут в Россию из-за отравления бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти также призывали остальные страны поддержать их бойкот. На призыв откликнулись лишь чиновники Исландии, Австралии и Польши.
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