Бельгийский король приедет в Россию на полуфинал ЧМ 

Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную страны на полуфинальном матче с Францией во вторник.
«Король Филипп и королева (…) прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную», — сказали в генконсульстве Бельгии, передает РИА «Новости».
Чемпионат посетит также глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
Матч полуфинала ЧМ между Бельгией и Францией пройдет в Петербурге во вторник в 21.00.
В июне СМИ сообщали, что король Бельгии Филипп приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.
Отметим, что в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что члены королевской семьи и британские министры не поедут в Россию из-за отравления бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти также призывали остальные страны поддержать их бойкот. На призыв откликнулись лишь чиновники Исландии, Австралии и Польши.