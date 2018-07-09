Бельгийский король приедет в Россию на полуфинал ЧМ

Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную страны на полуфинальном матче с Францией во вторник.

«Король Филипп и королева (…) прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную», — сказали в генконсульстве Бельгии, передает РИА «Новости»

Матч полуфинала ЧМ между Бельгией и Францией пройдет в Петербурге во вторник в 21.00.

В июне СМИ сообщали, что король Бельгии Филипп приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.