Новый рекорд посещаемости портала «Евро-Футбол.Ру»

8 июля 2018 года на портале "Евро-Футбол.ру" был установлен новый рекорд посещаемости за сутки — 282 068 болельщиков! Это число намного превышает прошлый лучший результат в 181 500 человек, зашедших на сайт шесть лет назад после разгромной победы сборной России над Чехией (4:1) на старте Евро-2012.

"Евро-Футбол.ру" поздравляет болельщиков, футболистов, тренерский штаб и сотрудников сборной России с шикарным выступлением на домашнем чемпионате мира 2018 года и желает всем нам новых ярких побед национальной команды.

Также напомним, что «Евро-Футбол.ру» неделю назад отпраздновал 19-й день рождения. Оставайтесь с нами, а мы будем стараться готовить побольше оперативных и качественных материалов!