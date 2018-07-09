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Новый рекорд посещаемости портала «Евро-Футбол.Ру»
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Новый рекорд посещаемости портала «Евро-Футбол.Ру» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
8 июля 2018 года на портале "Евро-Футбол.ру" был установлен новый рекорд посещаемости за сутки — 282 068 болельщиков! Это число намного превышает прошлый лучший результат в 181 500 человек, зашедших на сайт шесть лет назад после разгромной победы сборной России над Чехией (4:1) на старте Евро-2012.
"Евро-Футбол.ру" поздравляет болельщиков, футболистов, тренерский штаб и сотрудников сборной России с шикарным выступлением на домашнем чемпионате мира 2018 года и желает всем нам новых ярких побед национальной команды.
Также напомним, что «Евро-Футбол.ру» неделю назад отпраздновал 19-й день рождения. Оставайтесь с нами, а мы будем стараться готовить побольше оперативных и качественных материалов!
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