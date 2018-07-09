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Вукоевича отстранили от работы со сборной Хорватии на ЧМ
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Вукоевича отстранили от работы со сборной Хорватии на ЧМ 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил тренера национальной команды Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
После победы над Россией (3:2) Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида записали видеообращение, в котором прозвучала фраза «Слава Украине».
В HNS отметили, что таким образом федерация приносит свои извинения России за поведение членов сборной команды.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.
Ранее Вукоевич прокомментировал совместную фотографию с хорватским защитником Домагоем Видой словом «Герой».
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