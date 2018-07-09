«Одни футболисты на уме»: Ольга Бузова положила глаз на полузащитника Дениса Черышева

Попав под очарование 27-летнего полузащитника Дениса Черышева , который стал автором одного из двух голов в ворота хорватов, певица и телеведущая Ольга Бузова во всеуслышание призналась, что положила глаз на красавца-спортсмена, и немедля попросила его взять ее в жены. И хотя футболист еще не успел публично отреагировать на такое щедрое предложение, Ольга Бузова уже уверено применяет местоимение «мой», упоминая Дениса в своих речах.

Ольга Бузова, которую «вся страна желает выдать замуж», смотрела минувшим вечером игру нашей сборной против Хорватии и, кажется, обнаружила кандидата, которого сочла достойным своей руки. Да, к изумлению своих поклонников, телеведущая намерена окрутить еще одного футболиста, и ее избранником стал 27-летний полузащитник Денис Черышев, который сумел на поле проявить себя с лучшей стороны. О своих притязаниях звезда прямо заявила, адресовав спортсмену заочное согласие на отношения. Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 7 Июл 2018 в 11:40 PDT «Денис, ты попал в хит-парад моих мыслей!», — добавила Ольга, не боясь отказа и возможной реакции общественности. Более того, спустя всего пару часов певица присоединилась своим коллегам по шоу-бизнесу, высказав благодарность нашей команде за хорошую игру, и применила притяжательное местоимение «мой» к Денису Черышеву, которого также упомянула в своей пламенной речи.

«Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол! Спасибо за вашу самоотверженность! Спасибо за этот кайф. Это игра, это футбол. Для меня вы чемпионы! Ничего не знаю, мой так-то Черышев гол забил», — написала Ольга, вызвав шквал эмоций со стороны своих поклонников. Пользователи, хоть и подозревали, что Бузова шутит, однако едва сдержали свой праведный гнев, ведь у Черышева уже есть девушка, а потому поведение певицы, заигрывающей с занятым мужчиной, было едва ли лучше поступка Анастасии Костенко , которая ранее увела у Ольги мужа.

«Ещё за одного футболиста взялась! Бузова, успокойся ты уже, и не лезь на занятый стул!» «Ну тогда можно сказать, что и Костенко пошутила. Что же Ольга не смеялась то?» «Что за вздор? С каких пор Черышев стал твоим?» «Одного из семьи увела, в итоге все равно бросил вас. Теперь за следующего взялась.. У него же девушка есть! Жестокая вы, только одни футболисты на уме» «Шутить вообще неприемлемо в сторону женатых и не свободных мужчин»

А ведь совсем скоро стартует романтическое шоу, в котором мужчины будут бороться за руку Ольги Бузовой, а потому подобные притязания на спортсмена кажутся обывателям более чем странными. Да и сама звезда в своих заявлениях неоднократно подчеркивает, какого мужчину хотела бы увидеть среди кандидатов, а это значит, что ее сердце уж наверняка должно быть не занято никакими пусть даже знаменитыми футболистами.