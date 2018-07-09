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ФИФА обнародовала список из 12 арбитров, которые могут получить назначение на оставшиеся матчи ЧМ-2018
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ФИФА обнародовала список из 12 арбитров, которые могут получить назначение на оставшиеся матчи ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список из 12 арбитров, которые пртендуют на работу в заключительных матчах чемпионата мира-2018.
В шорт-лист вошли:
Европа (УЕФА): Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Голландия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия).
Океания (ОФК): Мэттью Конгер (Новая Зеландия).
Южная Америка (КОНМЕБОЛ): Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия).
Азия (АКФ): Алиреза Фагани (Иран).
Африка (КАФ): Маланг Дидхиу (Сенегал).
Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ): Марк Гейгер (США), Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).
Уругваец Кунья ранее уже получил назначение на полуфинальный матч между сборными Франции и Бельгии.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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