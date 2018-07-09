Тест: Назовите имена этих знаменитых зарубежных писателей 

Помимо великой русской литературы, в мире существует немало шедевров зарубежной классики. Вам наверняка известные имена Марка Твена, Джека Лондона, Чарльза Диккенса, Оноре де Бальзака, Рэя Брэдбери и других. А знаете ли вы как выглядят эти писатели? Пройдите тест, чтобы выяснить это. Результатами поделитесь в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-книгочеям.
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