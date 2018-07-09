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Украинский журналист: «От всех вменяемых адекватных людей я хочу поздравить сборную России»
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Украинский журналист: «От всех вменяемых адекватных людей я хочу поздравить сборную России» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Украинский журналист Владимир Скачко считает, что многие украинцы поддерживали сборную России на ЧМ-2018. По его словам, такова позиция украинских любителей футбола, лишенных предрассудков.
— От всех вменяемых адекватных людей я хочу поздравить сборную России. Мы болели, — заявил в эфире программы «Время покажет» Скачко. — Ваши победы были нашими победами. Вам бы еще немного игры добавить, и вместе мы победим.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 — здесь // ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь
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